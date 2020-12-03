مسبح "5 جويلية" بالعاصمة يفتح ابوابه من جديد لاحتضان تدريبات سباحي النخبة

وبحسب ما علمت به وأج اليوم الخميس من رئيس الاتحادية الجزائرية للسباحة، حكيم بوغادو، فقد استهل كل من السباحين عبد الله عرجون و أنيس بن جاب الله تحضيراتهما بمسبح "5 جويلية" استعدادا للاستحقاقات القادمة، منها البطولة الإفريقية المفتوحة بجنوب افريقيا والتي تعد محطة مؤهلة للألعاب الاولمبية بطوكيو الصيف القادم.

ويهدف جاب الله لتحقيق الحد الأدنى "أ" في 800 متر سباحة حرة، المؤهل إلى أولمبياد طوكيو-2020، في حين يواصل التقني مولود بوشندوقة الإشراف على السباح الصاعد عبد الله عرجون.

من جهة أخرى، تتواصل التحضيرات المكثفة بالمسبح شبه الاولمبي بالقبة لمجموعة ثانية من سباحي النخبة تتكون من مريم زيتوني، ليليا ميدوني، نسرين مجاهد، خنساء بلقاسمي، سارة طهراوي و مريم خالدي والمعنية بالمشاركة في البطولة الإفريقية المفتوحة والبطولة العربية.