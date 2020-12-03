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مسبح "5 جويلية" بالعاصمة يفتح ابوابه من جديد لاحتضان تدريبات سباحي النخبة

  أدرج يـوم : الخميس, 03 كانون1/ديسمبر 2020 16:00     الفئـة : رياضــة     قراءة : 5 مرات
مسبح &quot;5 جويلية&quot; بالعاصمة يفتح ابوابه من جديد لاحتضان تدريبات سباحي النخبة

الجزائر - وافقت إدارة ديوان المركب الاولمبي "محمد بوضياف" (الجزائر العاصمة) على وضع مسبح "5 جويلية" التابع له تحت تصرف السباحين المتأهلين للاستحقاقات الدولية القادمة.

وبحسب ما علمت به وأج اليوم الخميس من رئيس الاتحادية الجزائرية للسباحة، حكيم بوغادو، فقد استهل كل من السباحين عبد الله  عرجون و أنيس بن جاب الله تحضيراتهما بمسبح "5 جويلية" استعدادا للاستحقاقات القادمة، منها البطولة الإفريقية المفتوحة بجنوب افريقيا والتي تعد محطة مؤهلة للألعاب الاولمبية بطوكيو الصيف القادم.

ويهدف جاب الله لتحقيق الحد الأدنى "أ" في 800 متر سباحة حرة، المؤهل إلى أولمبياد طوكيو-2020، في حين يواصل التقني مولود بوشندوقة الإشراف على السباح الصاعد عبد الله عرجون.

من جهة أخرى، تتواصل التحضيرات المكثفة بالمسبح شبه الاولمبي بالقبة لمجموعة ثانية من سباحي النخبة تتكون من مريم زيتوني، ليليا ميدوني، نسرين مجاهد، خنساء بلقاسمي، سارة طهراوي و مريم خالدي والمعنية بالمشاركة في البطولة الإفريقية المفتوحة والبطولة العربية.

وكانت الاتحادية الجزائرية للسباحة قد أطلقت مشروع المنتخبات الولائية، بواقع 12 سباحا لكل رابطة، من أجل استئناف التدريبات، حسب المسابح المتوفرة على مستوى كل ولاية، بعد أكثر من ثمانية أشهر من التوقف الاضطراري عن الممارسة بفعل جائحة كورونا.

آخر تعديل على الخميس, 03 كانون1/ديسمبر 2020 16:01
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مسبح "5 جويلية" بالعاصمة يفتح ابوابه من جديد لاحتضان تدريبات سباحي النخبة
  أدرج يـوم : الخميس, 03 كانون1/ديسمبر 2020 16:00     الفئـة : رياضــة     قراءة : 5 مرة   شارك

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