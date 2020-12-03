رابطة أبطال إفريقيا/ النصر- شباب بلوزداد: ''سنقوم بكل شيء من أجل قلب الموازين''

القاهرة - اعتبر مدرب نادي النصر بنغازي (القسم الأول الليبي)، محمد عودة، أن فريقه يحتفظ بكامل حظوظه في التأهل للدور الثاني من رابطة أبطال افريقيا، قبل مواجهة شباب بلوزداد في إياب الدور التصفوي، يوم الأحد ) بملعب الشرطة بالقاهرة (مصر).

وصرح المدرب الليبي لقناة أون تايم سبورتس المصرية قائلا: ''سنقوم بكل شيء من أجل قلب الطاولة والتأهل للدور الثاني من المنافسة القارية. سنخوض هذا اللقاء بنية تحقيق نتيجة إيجابية تشرف تاريخ هذا النادي. إن شاء الله لن نخيب الأنصار''.

خلال لقاء الذهاب، حقق النادي الجزائري فوزا في غاية الأهمية (2-0) بفضل الوافد الجديد البينيني مارسلين كوكبو وقائد الفريق شمس الدين نساخ.

ولم يخف مدرب نادي النصر الليبي سعادته بالأجواء داخل الفريق و هو الذي يهدف للحفاظ على لقب البطولة الليبية حيث قال في هذا الصدد: ''كل الظروف موجودة في النادي والامكانية ملائمة ومهيئة من أجل القيام بعمل جيد ولا شيء ينقصنا''.

من جهته خاض شباب بلوزداد آخر حصة تدريبية اليوم الخميس قبل السفر يوم غد الجمعة نحو القاهرة على متن طائرة خاصة.

وسيدير هذا اللقاء طاقم تحكيم تونسي بقيادة نعيم حسني وبمساعدة مواطنيه أيمن اسماعيل وأمين بارك الله.

في حالة التأهل، يلاقي النادي الجزائري في الدور الثاني الفريق الفائز من المواجهة المزدوجة التي تجمع نادي الجيش الرواندي وغور ماهيا الكيني (الذهاب 2-1).

وسيجرى الذهاب يومي 22-23 ديسمبر بينما برمج الاياب في 5-6 يناير 2021.

برنامج المقابلات

برنامج مقابلات الاياب للدور التمهيدي لرابطة الابطال الافريقية لكرة القدم المقررة من 4 الى 6 ديسمبر الجاري (بتوقيت غرينيتش):

الجمعة 4 ديسمبر 2020 الذهاب

00 سا 12 زيليمانجو (جزر القمر) - جوانينغ غالاكسي (بوتسوانا) 0-4

00 سا 13 المريخ (السودان) - أوتوهو (الكونغو) 1-1

00 سا 14 مولودية الجزائر (الجزائر) - بافالاس دي بورغو (البنين) 1-1

00 سا 16 كايزر شيفز (جنوب افريقيا) - بي وي دي باميندا (الكاميرون) 1-0

السبت 5 ديسمبر 2020

00 سا 13 نكانا (زامبيا) - بانتو (ليزوتو) 1-0

00 سا 13 بلاتينيوم (زيمبابوي) - كوستا ديل سول (الموزمبيق) 2-1

00 سا 13 غور ماهيا (كينيا) - الجيش الرواندي (رواندا) 1-2

00 سا 14 مقديشو سيتي (الصومال) - سونيديب (النيجر) 0-2

00 سا 14 النادي الصفاقسي (تونس) - ملانديغي (زنجبار) 5-0

00 سا 14 سيمبا (تنزانيا) - بلاتو يونايتد (نيجيريا) 1-0

30 سا 14 بوانغيدي سبورتس (الغابون)- فوريست رانجرز (زامبيا) 0-0

00 سا 16 الملعب المالي (مالي) - آي آي جي بي آس (غينيا) 2-1

00 سا 16 بيترو أتليتيكو لواندا (أنغولا) - اكونانغي (غينيا الاستوائية) 1-0

الاحد 6 ديسمبر 2020

00 سا 13 ميساجي نغوزي (بوروندي) - يونغ بوفالوز (اسواتيني) 0-0

00 سا 13 الهلال (السودان) - فايبرز (أوغندا)

1-0

00 سا 15 إينييمبا (نيجيريا) - راحيمو (بوركينافاسو) 1-0

00 سا 15 أشانتي كوتوكو (غانا) - نواذيبو (موريتانيا) 1-1

30 سا 15 آسكو دي كارا (طوغو) - راسينغ أبيجان (كوت ديفوار) 0-1

00 سا 16 النصر (ليبيا) - شباب بلوزداد (الجزائر) 0-2

00 سا 17 تونغرت (السينغال) - القوات المسلحة (غامبيا) 1-1

- أهلي بن غازي (ليبيا) و نادي غزال (التشاد) تأهلا بعد انسحاب ميكيللي 70

إينديرتا (إثيوبيا) و جي آر سياف (جيبوتي).

- الأندية المعفاة من الدور التمهيدي: الأهلي (مصر)، فيتا كلوب (جمهورية الكونغو الديمقراطية)، بريميرو دي أغوستو (أنغولا)، الترجي الرياضي (تونس)، حورويا (غينيا)، ماملودي صانداونز (جنوب افريقيا)،الرجاء البيضاوي (المغرب)، تي بي مازيمبي (جمهورية الكونغو الديمقراطية)، الوداد البيضاوي (المغرب)، الزمالك (مصر).