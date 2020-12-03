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سليماني ضمن اهتمامات النادي الايطالي ساليرنيتانا

  أدرج يـوم : الخميس, 03 كانون1/ديسمبر 2020 13:34     الفئـة : رياضــة     قراءة : 19 مرات

روما- دخل الدولي الجزائري لنادي ليستر سيتي (البطولة الانجليزية) إسلام سليماني ضمن اهتمامات النادي الايطالي ساليرنيتانا (الدرجة الثانية)، حسما كشفت عنه الصحافة المحلية.

ومعلوم أن سليماني -هداف المنتخب الوطني حاليا- لا يدخل ضمن مخططات مدرب ليستر بريندان رودجيرس حيث خاض معه لقاء واحدا منذ بداية الموسم الجاري. وهذا ما سيعجل برحيل بطل افريقيا 2019 خلال الميركاتو الشتوي.

وحسب وسائل الاعلام الايطالية، فإن إدارة النادي الايطالي، رائد بطولة الدرجة الثانية، تطمح في خطف اللاعب في ظل العلاقة الجيدة التي تربط مناحير اللاعب بالإيطاليين.

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وكان الاجر الكبير الذي يتقاضاه اللاعب 320.000 أورو قد عرقل انتقاله خلال الميركاتو الماضي.

وينتهي العقد الجزائري مع النادي الانجليزي في يونيو 2021.

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سليماني ضمن اهتمامات النادي الايطالي ساليرنيتانا
  أدرج يـوم : الخميس, 03 كانون1/ديسمبر 2020 13:34     الفئـة : رياضــة     قراءة : 19 مرة   شارك

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