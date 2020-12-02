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المسلك الدولي النسوي- دورة المنستير: تأهل الجزائرية إيبو الى الدور الثاني

  أدرج يـوم : الأربعاء, 02 كانون1/ديسمبر 2020 17:32     الفئـة : رياضــة     قراءة : 8 مرات
المسلك الدولي النسوي- دورة المنستير: تأهل الجزائرية إيبو الى الدور الثاني

تونس - تأهلت لاعبة التنس الجزائرية ،إيناس إيبو اليوم الاربعاء الى الدور الثاني للدورة الدولية النسوية للمحترفات، المنظمة بمدينة المنستير (تونس)، عقب فوزها ( 6-1، 6-1)، امام الفرنسية استريد سيروت.

وسبق لبطلة افريقيا للأواسط - 2015، مواجهة الفرنسية ذات ال16 سنة ، خلال دورة المنستير السابقة ووجدت صعوبة للفوز عليها : 5-7 ، 6-2 و6-4 .

وكانت ايبو هذه المرة اكثر واقعية، بعد تجاوزها عقبة الفرنسية سيروت في ظرف ساعة و 10 دقائق ، حيث سار اللقاء في اتجاه واحد.

وفي الدور المقبل، ستلاقي الشابة الجزائرية ، البلغارية يلي هتوكا ، المتأهلة بدورها ، على حساب الاسيتوانية هلينا نارمون  (6-1، 6-0).

إقرأ أيضا: جمعية لاعبات التنس المحترفات: ايناس ايبو تكسب 13 مركزا وترتقي للمرتبة ال620 

ومن المتوقع أن يكون اللقاء  صعبا لايبو ( 21 سنة) باعتبار ان منافستها البلغارية ، المصنفة رقم 2 في هذه الدورة ، بفضل ترتيبها عند المحترفات ( 421 عالميا)، بينما تحتل ايبو الصف 610 عالميا.

وعرفت المنافسة -التي تبلغ  جائزتها 15 الف دولار وتجري بالميادين السريعة-، مشاركة عدة لاعبات يتواجدن في مراكز مقبولة عالميا وهو ما سيرتقي بالمستوى الفني للدورة.

وتعتبر هذه الدورة الثانية على التوالي التي تشارك فيها ايبو، بعد توقف طويل بسبب فيروس كورونا.

وفي الدورة  السابقة، بلغت إيبو  الدور ربع النهائي ، قبل ان تقصى على يد الفرنسية كارول موني بنتيجة 6-4 ، 5-7 و6-3 .

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المسلك الدولي النسوي- دورة المنستير: تأهل الجزائرية إيبو الى الدور الثاني
  أدرج يـوم : الأربعاء, 02 كانون1/ديسمبر 2020 17:32     الفئـة : رياضــة     قراءة : 8 مرة   شارك

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