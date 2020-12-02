اليوم العالمي للمعاقين: سنة صعبة للغاية بالنسبة لرياضيي ذوي الاحتياجات الخاصة الجزائريين

الجزائر - قضى رياضيو ذوو الاحتياجات الخاصة الجزائريين، الذين يحيون غدا الخميس اليوم العالمي للأشخاص المعاقين، سنة 2020 صعبة للغاية، تميزت بموسم رياضي استثنائي بسبب العديد من العوامل.

وجرت العادة، أن تحيي هذه الفئة يومها العالمي (3 ديسمبر) ، بتنظيم العديد من المهرجانات، برعاية الاتحادية الجزائرية لرياضيي ذوي الاحتياجات الخاصة، لكن هذه السنة لن يقام اي نشاط ، جراء الازمة الصحية ( كوفيد-19)التي يمرّ بها العالم.

وتضاف لهذه الوضعية الصحية المستفحلة منذ شهر مارس الماضي ، نهاية موسم ليس كالمواسم الاخرى، لفئة رياضيي ذوي الاحتياجات الخاصة، بتسجيل اضطرابات ، أثرت سلبا على السير الحسن، من جهة على شؤون الاتحادية الجزائرية لرياضات ذوي الاحتياجات الخاصة و الجانب البسيكولوجي للرياضيين والمدربين من جهة اخرى.

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ولعل ابرز حدث في هذا الشأن ، التعجيل بالتوقيف المؤقت لكل النشاطات الرياضية والمكتب الفدرالي من طرف وزارة الشباب والرياضة بسبب "سوء التسيير" وتنصيب مكتب مسير مؤقت، لتسيير الشؤون المختلفة للهيئة الاتحادية ، حتى نهاية العهدة الاولمبية 2017- 2020 .

كما هدّد مؤخرا الرياضيون -الذين كانوا بصدد التحضير للألعاب البرالمبية بطوكيو- 2021- ، عبر نداءاتهم المتكررة على صفحات شبكات التواصل الاجتماعي "الفايسبوك" ، بوضع حد لمشوارهم الرياضي ، اذا بقي المسؤولون السابقون وخاصة الرئيس المقصى محمد حشفة في مناصبهم.

وشجبت المجموعة " الثائرة على هذه الوضعية" ظروف تحضيراتهم لموعد طوكيو ، المؤجل الى صائفة 2021 ، بسبب جائحة فيروس كورونا.

وادى هذا الوباء الى غلق كل المنشآت الرياضية للوقاية من انتشار الفيروس في مارس الفارط ، وهو ما اثر سلبا على تحضيرات رياضيي ذوي الاحتياجات الخاصة ، وإنهاء الموسم الرياضي الى حد اليوم .

ويرى الملاحظون ان " ما وقع في بيت رياضات ذوي الاحتياجات الخاصة هذا العام ، يبقى راسخا في الاذهان ، لان مثل هذه المشاكل تلطخ صورة الاشخاص و الرياضة في حد ذاتها " وكلهم آمل في "ان يتم تسويتها بعد موسم مضطرب ."

جذير بالذكر، أن المهمة الاساسية "للديريكتوار" الجديد، هو لم شمل أسرة رياضات ذوي الاحتياجات الخاصة وضمان الهدوء، مع توفير أحسن الظروف لتحضير الرياضيين المتأهلين أو المرشحين للموعد البرالمبي بطوكيو، المقرر من 24 اغسطس الى 5 سبتمبر المقبل .