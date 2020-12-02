المنتخب الجزائري لألعاب القوى: "كل الظروف مهيأة لإنجاح تربص تلمسان"

وهران - وفرت السلطات الرياضية لولاية تلمسان كل الشروط الكفيلة بإنجاح تربص المنتخب الوطني لألعاب القوى الذي ينطلق يوم الأربعاء تحسبا للمواعيد الدولية المقبلة، حسب ما أكده المدير المحلي للشباب والرياضة.

وصرح وحيد لعياشي ل/وأج بقوله : "قمنا بكافة الترتيبات التي تسمح للمنتخب الوطني لألعاب القوى بتحضير مواعيده المقبلة في أفضل الظروف، حيث سيقيم أعضاء الوفد بالفندق التابع للمركب الرياضي ''العقيد لطفي''، وهو المرفق الذي سيجدون فيه كافة شروط العمل والاسترجاع".

ويعني هذا المعسكر حوالي 15 رياضيا في اختصاص السرعة والاختصاصات التقنية حيث يدوم إلى غاية 24 ديسمبر الجاري، علما و أنه يدخل ضمن تحضيرات النخبة الوطنية لمواعيدها الدولية القادمة وفي مقدمتها البطولة الإفريقية لألعاب القوى بوهران (1-5 يونيو 2021) والألعاب الأولمبية بطوكيو، فضلا عن ألعاب البحر الأبيض المتوسط ''وهران-2022''.

وبالنظر إلى إجراء هذا التربص بعاصمة ''الزيانيين''، فقد اضطرت إدارة مركب ''العقيد لطفي'' لإخلاء الفندق التابع لها والذي يقيم فيه بعض لاعبي الوداد المحلي الناشط في الرابطة الأولى لكرة القدم، وهو الإجراء الذي ولد استياء لدى المعنيين، حسب محيط الفريق.

و أوضح السيد لعياشي في هذا الصدد بأن اللاعبين المعنيين قد تم نقلهم مؤقتا إلى دار الشباب بمرتفعات ''لالا ستي''، "وهو المرفق الذي يحتوي على كافة الضروريات"، معبرا في نفس الوقت عن أسفه لرد فعل هؤلاء، ومذكرا في نفس الوقت بأن هيئته وضعت كافة مرافق مركب "العقيد لطفي" تحت تصرف الوداد "مجانا".كما التزم نفس المسؤول بعودة اللاعبين إلى مقر إقامتهم بفندق المركب ''فور انتهاء عدائي المنتخب الوطني من تربصهم".