Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

رابطة أبطال افريقيا: مولودية الجزائر:" الوفد البنيني لم يؤكد بعد مجيئه إلى الجزائر"

  أدرج يـوم : الأربعاء, 02 كانون1/ديسمبر 2020 15:31     الفئـة : رياضــة     قراءة : 12 مرات

الجزائر - لم يؤكد  نادي بوفل دو بورغو البنيني مجيئه إلى الجزائر، قبل 48 ساعة من مباراته أمام مولودية الجزائر، يوم الجمعة بملعب "5 جويلية" (سا 00ر15)، لحساب إياب الدور التمهيدي لمنافسة رابطة الأبطال الإفريقية لكرة القدم، حسب ما علمت (واج) اليوم الاربعاء، لدى النادي العاصمي. 

وأوضح رئيس مجلس إدارة العميد، عبد الناصر ألماس --لواج-- قائلا :"لحد الساعة، لم يبلغنا النادي البنيني بأي شيء. انتظرناه اليوم في رحلة قادمة من باريس، لكنه لم يأت، خلافا لطاقم التحكيم المصري. لم نفهم أي شيء في القضية، علمنا بأنه واجه صعوبات للتنقل. و تفاديا لكل طارئ، تتواجد حافلة بالمطار لنقله إلى مقر إقامته".

فخلال مباراة الذهاب التي جرت بمدينة بورتو نوفو، نجحت المولودية في تحقيق التعادل (1-1) أمام منافسها البنيني، بفضل هدف سجله وسط الميدان ميلود ربيعي.

وأضاف ألماس يقول:" اقترح علينا مسؤولو النادي البنيني خوض لقاء الإياب بالنيجر، كونهم غير قادرين على الالتحاق بالجزائر، و هو اقتراح فاجأنا كثيرا.

نحن جاهزون لمباراة الإياب، و أتمنى حضورهم".

و ختم رئيس مجلس إدارة المولودية يقول:" كان بإمكاننا الفوز في بورتو نوفو، و لم يتحقق ذلك بسبب الظروف المناخية الخاصة، التي جرت فيها المباراة كما أنها الأولى بعد توقف دام 8 أشهر".

في حال التأهل، ستكون المولودية في مواجهة المتأهل من ملاندج (زنجبار) - النادي الصفاقسي التونسي (ذهاب : 0-5).

وستكون لقاءات الذهاب يومي 22 و 23 ديسمبر، بينما تجري مرحلة الإياب يومي 5 و 6 يناير 2021.

كلـمات مفتـاحيــة :
رابطة أبطال افريقيا: مولودية الجزائر:" الوفد البنيني لم يؤكد بعد مجيئه إلى الجزائر"
  أدرج يـوم : الأربعاء, 02 كانون1/ديسمبر 2020 15:31     الفئـة : رياضــة     قراءة : 12 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.12.02

اليوم العالمي للمعاقين: سنة صعبة للغاية بالنسبة لرياضيي ذوي الاحتياجات الخاصة الجزائريين

20.12.02

الجزائر/إيطاليا: بحث فرص تعزيز التعاون البرلماني بين البلدين

20.12.02

الاتحاد البرلماني العربي: لائحة البرلمان الاوروبي "لا تعكس الواقع الذي تعرفه الجزائر"

20.12.02

مجلس الأمة يشارك غدا الخميس في منتدى برلماني في إطار الحوارات المتوسطية

20.12.02

المنتخب الجزائري لألعاب القوى: "كل الظروف مهيأة لإنجاح تربص تلمسان"

20.12.02

البوابة الرقمية للفيلم الدولي القصير بعنابة: تتويج فيلم " شحن " من لبنان بذهبية الطبعة…

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.12.01

باتنة: ملاحظة لأول مرة في الجزائر طائر "دخلة مرمرة"

20.12.01

الجزائر تتعرض لوابل متدفق من التهجمات اللفظية تأتينا من فرنسا

20.12.01

المسيلة : وفاة عامل بعد وقوعه في خلاط للمواد الأولية بمصنع ببلدية المطارفة

20.12.01

القضاء على إرهابي ثالث بولاية جيجل

20.12.01

تيزي وزو: عمال مؤسسة "أنيام" يرفضون قرار التوقف التقني عن النشاط

20.12.01

تيزي وزو: توقف تقني عن النشاط بالمؤسسة الوطنية للصناعات الكهرومنزلية