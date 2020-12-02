الرابطة الأولى : مولودية وهران-شبيبة القبائل قمة الجولة الثانية و لقاء محلي واعد بالغرب

الجزائر - ستشكل مباراة مولودية وهران-شبيبة القبائل قمة الجولة الثانية من بطولة الرابطة الأولى لكرة القدم المقررة يومي الجمعة والسبت والتي يميزها كذلك لقاء محلي واعد بغرب البلاد بين جمعية الشلف و وداد تلمسان.

فالمولودية الوهرانية, التي حققت بداية موفقة بافتكاكها لنقطة التعادل أمام نصر حسين داي (1-1) خارج قواعدها, تريد تأكيد انطلاقتها الجيدة تحت إشراف المدرب الفرنسي برنار كازوني. و رغم أن "الحمراوة" مرشحون للفوز بميدانهم, إلا أنهم سيتوخون الحذر أمام شبيبة القبائل التي عرفت قدوم مدرب جديد, ألا وهو يوسف بوزيدي الذي خلف التونسي يامن الزلفاني المغادر بسبب مشكلة الإجازة.

أما وفاق سطيف, صاحب انتصار باهر على ميدان اتحاد الجزائر (2-0) بفضل هدفين للمهاجم الشاب محمد أمين عمورة, فسيستضيف الصاعد الجديد سريع غليزان المتعثر بملعبه أمام نادي بارادو (1-1). و يبقى الوفاق مطالبا بتأكيد انطلاقته الناجحة و خاصة الحفاظ على سلسلة المباريات بدون هزيمة, حيث تعود آخر خسارة له إلى يوم 30 نوفمبر 2019 خارج ميدانه أمام شباب قسنطينة (1-3) لحساب الموسم الفارط.

من جهتها, ستكون شبيبة الساورة مرشحة للفوز بملعب "20 أوت" ببشار لدى استضافتها لاتحاد الجزائر, خاصة و أنها عادت بكامل الزاد من تنقلها الأخير إلى المدية على حساب الأولمبي المحلي (1-0), في الوقت الذي سجل فيه أبناء سوسطارة بداية سلبية بانهزامهم في الكأس الممتازة أما شباب بلوزداد (1-2) ثم أمام وفاق سطيف في افتتاح البطولة.

ويسعى رفاق القائد سيد علي يحيى شريف تسجيل انتصارهم الثاني على التوالي أمام الاتحاد العاصمي المطالب بالاستفاقة.

و سيقوم الصاعد الجديد, وداد تلمسان بتنقل ثان على التوالي بعد تعادل ثمين عاد به الاسبوع الماضي من شرق البلاد أمام شباب قسنطينة (0-0), حيث سينزل هذه المرة ضيفا على جمعية الشلف المنهزمة في خرجتها الأخيرة أمام نجم مقرة (2-3).

و لن يكون للشلفاوة مجال للخطأ, حيث سيجدون أمامهم تشكيلة تلمسانية قادرة على مفاجأتهم داخل الديار, لذا سيكون هذا اللقاء المحلي مفتوحا على كل الاحتمالات.

و على غرار الاندية الأخرى الفائزة في الجولة الافتتاحية, يأمل نجم مقرة تحقيق العلامة الكاملة في بداية هذا الموسم, حيث سيتنقل إلى الجار جمعية عين مليلة. النجم, الذي تغلب على جمعية الشلف بهدف سجله المخضرم حاج بوقاش في الوقت بدل الضائع, سيخوض هذا الموعد بمعنويات عالية أمام عين مليلة التي لم تلعب لقاءها الافتتاحي أمام شباب بلوزداد و المؤجل إلى وقت لاحق.

وبشرق البلاد دائما, يستقبل أهلي برج بوعريريج العائد بنقطة ثمينة من تيزي وزو أمام شبيبة القبائل (0-0), فريق اتحاد بلعباس بنية تأكيد نتيجته الايجابية.

في المقابل, لا تبعث أمور تشكيلة "المكرة" على الارتياح, حيث ستدشن موسمها في البرج بعد تأجيل مباراتها الأولى أمام مولودية الجزائر, علما بأن لاعبي الاتحاد دخلوا قبل أيام في اضراب لتسوية وضعيتهم المالية قبل ان يضعوا حدا له بعد تدخل المدرب اليامين بوغرارة الذي هدد بدوره بالاستقالة.

من جهته, يقوم شباب قسنطينة المكتفي بالتعادل بميدانه أمام وداد تلمسان, بتنقل محفوف بالمخاطر إلى العاصمة لمواجهة نادي بارادو. وسيكون أشبال المدرب عبد القادر عمراني ملزمين بالاستفاقة أمام تشكيلة "الباك" التي تبقى صعبة المنال وقررت هذا الموسم الاستقبال بالدار البيضاء.

أخيرا, يطمح اتحاد بسكرة لتسجيل انتصار ثان تواليا بعد فوزه الأول على الصاعد لقسم النخبة, شبيبة سكيكدة (1-0). و يستضيف أبناء "الزيبان" هذه المرة تشكيلة نصر حسين داي التي اكتفت بالتعادل أمام "الحمراوة" في الجولة الافتتاحية.

و ستعرف الجولة الثانية تأجيل مباراتين و هما مولودية الجزائر-أولمبي المدية و شباب بلوزداد-شبيبة سكيكدة المؤجلتين إلى موعد لاحق بسبب مشاركة الناديين العاصميين في الدور التمهيدي لرابطة أبطال إفريقيا (إياب) المقرر نهاية الأسبوع الجاري.