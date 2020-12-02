رابطة أبطال افريقيا (الدور التمهيدي - إياب) : شباب بلوزداد و مولودية الجزائر من أجل حسم التأهل

الجزائر - سيسعى الممثلان الجزائريان في منافسة رابطة الأبطال الإفريقية لكرة القدم, شباب بلوزداد و مولودية الجزائر, صاحبا نتيجة إيجابية في مرحلة الذهاب, الى إتمام المهمة و اقتطاع تأشيرة التأهل, بمناسبة اجراء إياب الدور التمهيدي نهاية هذا الأسبوع.

فمولودية الجزائر ستستضيف بعد غد الجمعة نادي بوفل دو بورغو البنيني بملعب "5 جويلية" (سا 00ر15), بينما سيكون شباب بلوزداد في مواجهة النصر الليبي يوم الأحد (سا 45ر13 بتوقيت الجزائر) بالعاصمة المصرية القاهرة (الأندية الليبية ممنوعة من اللعب داخل الديار لأسباب أمنية).

وسيحاول شباب بلوزداد المواصلة على نفس الوتيرة بعد الانتصار المسجل الأحد الماضي بملعب "5 جويلية" (2-0) ومنه الكشف عن طموحاته بمناسبة عودته لمنافسة رابطة الأبطال بعد غياب دام حوالي 20 عاما.

و يقول المدرب الفرنسي للشباب, فرانك دوما : "سنذهب إلى مصر لتحقيق الفوز, ندرك ما ينتظرنا هناك. في بداية هذا الموسم, لن أعتمد على تشكيلة أساسية بل على مجموعة".

و رغم أن بطل الجزائر سيكون مرشحا للتأهل بفضل فارق الهدفين, إلا أنه سيجد أمامه تشكيلة ليبية, التي يشرف على تدريبها المصري محمد عودة, مصممة على قلب الطاولة و تفنيد كل التكهنات.

بالنسبة للتعداد, من المتوقع أن يستغني مدرب بلوزداد مرة أخرى عن خدمات لاعب الوسط بلال تاريكات الذي تبقى مشاركته محل شك نتيجة الإصابة على مستوى العضلات المقربة التي تعرض لها خلال مباراة الكأس الجزائرية الممتازة أمام اتحاد الجزائر (2-1).

نفس الشيء بالنسبة للاعب الوسط الآخر, حسين سالمي, العائد من اصابة والذي عانى من آلام جعلت المدرب يقوم بتعويضه في مباراة الذهاب.

و سيدير اللقاء طاقم تحكيم تونسي بقيادة نعيم حسني ومساعدة أيمن اسماعيل و أمين برك الله.

أما مولودية الجزائر, والتي افتكت التعادل (1-1) أمام بوفل دو بورغو بمدينة بورتو نوفو, فمن المتوقع أن لا تجد صعوبة تذكر لحجز تأشيرة الدور المقبل في لقاء الإياب, و لو أن الحذر يبقى مطلوبا لدى تشكيلة اللونين "الأحمر و الأخضر".

و كان بإمكان "العميد" تحقيق نتيجة أفضل بسهولة خلال المباراة الأولى, لو لم تفتقد للرزانة المطلوبة و التركيز أمام مرمى الفريق المنافس, وهو ما أثار حفيظة المدرب نبيل نغيز.

ويقول المدرب العاصمي في هذا السياق: "كنا قادرين على الفوز بالمرحلة الأولى, لو لم نفتقد الفعالية. من الصعب استئناف المنافسة بعد توقف دام 8 أشهر. الآن, لدينا فكرة دقيقة عن المنافس والتأهل لن يفلت منا".

و سيكون لمدرب المولودية خيارا كبيرا لتحديد تشكيلته, كونه يتوفر على كل التعداد, بما في ذلك المدافع نبيل لعمارة الذي جاءت مسحته لكوفيد-19 سلبية. و كان المدافع الأيسر للمولودية قد تخلف عن مباراة الذهاب يوم السبت الماضي بعد أن كانت نتيجة الكشف إيجابية بالبنين و التي اتضحت فيما بعد بأنها "خاطئة".

و عينت الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم طاقم مصري لهذا اللقاء والمتمثل في الحكم الرئيسي محمود زكريا البنا, بمساعدة مواطنيه محمد عبد السعيد و أحمد توفيق.

في حال التأهل, يواجه شباب بلوزداد في الدور الأول المتأهل من المواجهة المزدوجة بين الجيش الرواندي و غور ماهيا الكيني (ذهاب : 2-1), بينما ستكون المولودية في مواجهة المتأهل من ملاندج (زنجبار) - النادي الصفاقسي التونسي (ذهاب : 0-5).

وستكون لقاءات الذهاب يومي 22 و 23 ديسمبر, بينما تجري مرحلة الإياب يومي 5 و 6 يناير 2021.