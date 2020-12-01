البطولة الوطنية العسكرية للمصارعة المشتركة: فريق الناحية العسكرية الأولى يتوج بالكأس الممتازة

البليدة - توج فريق الناحية العسكرية الأولى للمصارعة المشتركة يوم الثلاثاء بالكأس الممتازة للبطولة الوطنية العسكرية التي جرت بالمركب الجهوي العسكري بالبليدة.

كما فاز فريق الناحية العسكرية الأولى بالمرتبة الأولى حسب الفرق في اختصاص المصارعة الحرة، فيما عادت المرتبة الأولى في اختصاص المصارعة -رومانية لقيادة الدرك الوطني.

وفي كلمة ألقاها بمناسبة اختتام هذه التظاهرة الرياضية التي دامت يومين، نوه العميد صالح شقلال، قائد الجو للناحية العسكرية الأولى بجهود المساهمين في إنجاح هذا الموعد، مهنئا الفائزين الأوائل.

وعرفت هذه المنافسة مشاركة 11 فريقا من مختلف النواحي و القيادات العسكرية.

و جاءت النتائج الفردية حسب الأوزان في اختصاص المصارعة الحرة كالتالي:

وزن 57 كلغ : عبد المزيم شمس الدين الناحية العسكرية الأولى.

وزن 61 كلغ: ناجي محمد الناحية العسكرية الخامسة.

وزن 65 كلغ: قاسم ياحي الهادي الناحية العسكرية الثالثة.

وزن 70 كلغ: برنيس رامي الناحية العسكرية الخامسة.

وزن 74 كلغ: بلعيدي أسامة الناحية العسكرية الأولى.

وزن 79 كلغ: لعلايمية هواري الناحية العسكرية الثانية.

وزن 86 كلغ: شارف عبد القادر الناحية العسكرية الثانية.

وزن 92 كلغ: بودنية محمد قيادة القوات الجوية.

وزن 97 كلغ: مصطفاوي محمد قيادة القوات الجوية.

وزن 125 كلغ: تيمابحين محمد زكي قيادة القوات الجوية.

النتائج الفردية في اختصاص المصارعة الإغريقو-رومانية:

وزن 55 كلغ : قزاينية سفيان الناحية العسكرية الخامسة.

وزن 60 كلغ: ركيز محمد الناحية العسكرية الثالثة.

وزن 63 كلغ: بوغاري أمين قيادة الدرك الوطني.

وزن 67 كلغ: حوري أمين الناحية العسكرية الأولى.

وزن 72 كلغ : بلحداد أكرم قيادة الدرك الوطني.

وزن 77 كلغ: موح الصادق أمين الناحية العسكرية الأولى.

وزن 82 كلغ: مومن عمار الناحية العسكرية الرابعة.

وزن87 كلغ: بورمل هشام قيادة الدرك الوطني.

وزن 97 كلغ : بن مرزوقة وليد الناحية العسكرية الرابعة.

وزن 130 كلغ: خليل محمد بلال قيادة الدرك الوطني.