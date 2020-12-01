بطولة العالم لكرة اليد 2021 (تحضيرات): استدعاء 21 لاعبا للتربص التحضيري بالجزائر العاصمة

الجزائر - استدعى الطاقم الفني للمنتخب الوطني الجزائري لكرة اليد بقيادة الفرنسي آلان بورت، 21 لاعبا للتربص التحضيري المقرر من 2 إلى 9 ديسمبر الجاري، تحسبا لبطولة العالم 2021 للرجال المقررة بمصر خلال الفترة الممتدة من 13 إلى 31 يناير.

ويأتي هذا التربص بعد أكثر من شهر من التوقف بسبب إصابة عدد من اللاعبين بفيروس كورونا "كوفيد-19" و الذي سيعرف مشاركة اللاعبين المحترفين الناشطين في قطر وهم: هشام كعباش، ونور الدين هلال (الأهلي القطري) و مصطفى حاج الصادق (الوكرة).

عقب تربص الجزائر العاصمة، يتحول السباعي الجزائري إلى بولونيا لخوض تربص من 9 إلى 23 ديسمبر، تتخلله ست مباريات ودية، منها اثنتان ضد المنتخب البولوني الأول، حسب البرنامج الذي كشفت عنه الاتحادية الجزائرية لكرة اليد.

وكان رئيس الهيئة الاتحادية، حبيب لعبان، قد صرح لوأج :" بعد تربص بولونيا ، سنخوض مباراتين وديتين ضد منتخب البحرين بالمنامة ما بين 27 ديسمبر و 6 يناير قبا تنقلنا إلى القاهرة يوم 11 يناير".

ويباشر ''الخضر'' بطولة العالم 2021 ضمن المجموعة السادسة أمام المغرب يوم 14 يناير (سا 00ر18 بتوقيت الجزائر)، قبل مواجهة إيسلندا في ال16 من نفس الشهر (30ر20). وسيختتم المنتخب الوطني الدور الأول أمام البرتغال في ال18 من يناير (00ر18).

فبعد تربصين اجراهما المنتخب الجزائري بمركز تحضير وتجمع الفرق الوطنية بسرايدي (عنابة)، تحت إشراف المدرب الوطني، الفرنسي ألان بورت، بعد عدة أشهر من التوقف عن التدريبات بسبب الجائحة التي أصابت العالم، سرعان ما جمدت الاستعدادات في شهر أكتوبر الفارط بعد ان قررت الاتحادية الجزائرية للعبة توقيف تربص الجزائر العاصمة. كما تم الغاء التربص المبرمج في شهر نوفمبر بتونس.

في مصر، سيجل "الخضر" عودتهم للساحة الدولية بعد غيابهم عن دورتي 2017 بفرنسا و 2019 بألمانيا و الدانمارك.

قائمة اللاعبين المعنيين بالتربص:

يحي زموشي ( اولمبي عنابة)، عبد الله بن مني ( المجمع البترولي)، حمودي بوشتيت ( مولودية باتنة)، رياض شهبور (المجمع البترولي)، علي بولحسة (ا سكيكدة)، رضوان ساكر ( شبيبة سكيكدة)، رضا عريب ( المجمع البترولي)، مسعود بركوس ( المجمع البترولي)، زهير نعيم ( شبيبة سكيكدة)، محمد لمين قريبة (ش.برج بوعريريج) - هشام كعباش (أهلي قطر)، عبد الرحيم برياح ( المجمع البترولي)، يوسف بوزولي ( اولمبي عنابة)، ياسين بن مسعود (شباب براقي)، عقبة اينسعد ( شباب اهلي برج بوعريريج)، مختار كوري ( مولودية سعيدة)، صفيان بن جيلالي ( شبيبة الساورة )، اسامة بوجناح ( مولودية سعيدة)، عبد النور حموش (ش.برج بو عريريج)، نور الدين هلال (أهلي قطر)، حاج الصادق مصطفى (الوكرة/قطر).