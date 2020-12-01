أولمبياد وبرالمبياد طوكيو-2020 : تواصل تقديم الاعانات لفائدة الرياضيين

الجزائر - واصلت وزارة الشباب والرياضة اليوم الثلاثاء تقديم الاعانات ضمن "عملية التكفل" بالرياضيين المتأهلين أو في طريق التأهل للألعاب الاولمبية والبرالمبية طوكيو-2020 وكذا ألعاب البحر الأبيض المتوسط وهران-2022.

ومست العملية اليوم المنتخب الوطني للكرة الطائرة (سيدات ورجال) والمنتخب الوطني لكرة السلة (سيدات ورجال) و 18 رياضيا من المصارعة المشتركة، بغية دعمهم تحسبا للاستحقاقات الرياضية القادمة، حسب بيان الوزارة.

"وتندرج هذه الإعانات المالية الفردية الممنوحة لكل رياضي في إطار برنامج عمل يشمل، إلى جانب التكفل بالتحضير الرياضي، تأهيل المنشآت الرياضية وتحسين الظروف الاجتماعية والمهنية للرياضيين"، يضيف نفس المصدر.

ويشرف وزير الشباب والرياضة سيد علي خالدي رفقة كاتبة الدولة المكلفة برياضة النخبة سليمة سواكري و رئيس اللجنة الاولمبية و الرياضية الجزائرية، عبد الرحمان حماد، على هذه العملية.

وكانت الوصاية قد شرعت منذ يوم الثلاثاء الفارط في منح إعانات مالية لصالح 325 رياضي (127 إناث و 198 ذكور) يمثلون 21 اتحادية وطنية، ويتعلق الأمر بذوي الاحتياجات الخاصة، ألعاب القوى، الدراجات الهوائية، الملاكمة، كرة اليد، المصارعة المشتركة، الكاراتي دو، الجيدو، الجمباز، السباحة، التجذيف والكانوي كياك، كرة السلة، المبارزة، التنس، الكرة الطائرة، الملاحة الشراعية، رفع الأثقال، الريشة الطائرة، التايكواندو، الرماية الرياضية وتنس الطاولة.