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المنتخب الجزائري: بلماضي يساند بن طالب بعد تعرضه لتصريحات عنصرية في ألمانيا

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 01 كانون1/ديسمبر 2020 14:35     الفئـة : رياضــة     قراءة : 21 مرات
المنتخب الجزائري: بلماضي يساند بن طالب بعد تعرضه لتصريحات عنصرية في ألمانيا

الجزائر - أعرب مدرب المنتخب الجزائري لكرة القدم، جمال بلماضي، عن تضامنه مع الدولي الجزائري ولاعب نادي شالك 04 (القسم الأول الألماني) نبيل بن طالب، إثر تعرضه لتصريحات عنصرية في ألمانيا.

وفي تصريح مسجل بثه الموقع الرسمي للاتحادية الجزائرية (فاف) اليوم الثلاثاء، قال بلماضي : "أعرب عن دعمي لنبيل بن طالب، ليس فقط لأنه مهمش، لكن بسبب التصريحات التي تعرض لها من طرف شبه محلل، الذي يخفي عنصرية وحقدا دفينا في ثوب المحلل".

فخلال مشاركته في حصة رياضية على القناة الألمانية "سبور 1"، اطلق الدولي الألماني السابق، شتيفن فروند، تصريحات عنيفة ضد بن طالب، الذي أبعد عن فريقه قبل أيام لأسباب انضباطية.

وادعى شتيفن فروند أن "بن طالب غير منضبط بسبب أصوله الفرانكو-جزائرية. بلده الأصلي والفقر الذي عاشه لعبا دورا كبيرا في تكوين شخصيته".

من جهته، عقب ناديه شالك 04 على هذه التصريحات عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا أن "العقوبة التي تعرض لها بن طالب و أمين حريت ليست لديها أي علاقة مع أصولهما.. هذا الأمر ليست له أي صلة بذلك تماما".

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وأضاف بلماضي : "كجزائري وكناخب وطني وباسم الاتحادية الجزائرية وبلدنا، لا يمكن لهذه التصريحات المثيرة للجدل أن تمر مرور الكرام، انها تهاجم الجزائر مباشرة. من خلال نبيل، فإن البلد كله مستهدف. هذا العنصري المنسلخ من أي ضمير ولا تفكير، لم يجد أي تفسير لاستبعاد بن طالب سوى التهجم على أصوله وعروقه وجزائريته".

واختتم الناخب الوطني قائلا : "مثل هذه الأمور لا يمكن أن تمر دون عقاب. علينا الترفع عن تصريحات كهذه. و أطالب كل الهيئات الكروية، من الاتحادية الدولية (فيفا) الى الاتحاد الألماني والنادي، باتخاذ الإجراءات اللازمة وبشكل سريع، لأننا لن نسمح أن يمر مثل هذا الكلام على بلاتو تلفزيوني دون أي عقوبة، و أنا أدعم نبيل".

من جهتها، نددت الفاف بما قاله المحلل وبشدة، معتبرة أنها "تصريحات متعجرفة ذات طابع عنصري تجاه الدولي الجزائري".

وجاء في بيان الفاف أيضا أن "الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، من خلال رئيسها خير الدين زطشي ومدربها جمال بلماضي، تعبر عن سخطها وتندد بشدة بهذه التصريحات، مؤكدة دعمها الثابت لبن طالب. وتتمنى الفاف أن يتم اتخاذ إجراءات انضباطية مثالية تجاه صاحب هذا الانزلاق الخطير من طرف الاتحادية الألمانية لكرة القدم ومن قبل الفيفا، اللتان تسعيان لمحاربة آفة العنصرية".

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المنتخب الجزائري: بلماضي يساند بن طالب بعد تعرضه لتصريحات عنصرية في ألمانيا
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 01 كانون1/ديسمبر 2020 14:35     الفئـة : رياضــة     قراءة : 21 مرة   شارك

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