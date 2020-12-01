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الرابطة الاولى (البروتوكول الصحي): استدعاء أربعة أمناء عامين للمثول أمام لجنة الانضباط

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 01 كانون1/ديسمبر 2020 13:09     الفئـة : رياضــة     قراءة : 9 مرات
الرابطة الاولى (البروتوكول الصحي): استدعاء أربعة أمناء عامين للمثول أمام لجنة الانضباط

الجزائر- استدعت لجنة الانضباط التابعة للرابطة المحترفة لكرة القدم, أربعة أمناء عامين لفرق منتمية الى بطولة النخبة بسبب "عدم احترام البروتوكول الصحي" خلال الجولة الافتتاحية من بطولة الرابطة الاولى, التي جرت يومي الجمعة والسبت حسب ما اعلنت عنه الهيئة الكروية سهرة الاثنين على موقعا الرسمي.

ويتعلق الأمر بالأمناء العامين لأندية اتحاد بسكرة, شباب قسنطينة, نجم مقرة وأولمبي المدية, المعنيون بجلسة الاستماع المبرمجة يوم الخميس على 00ر11 بمقر الرابطة بالعاصمة, يضيف نفس المصدر.

وانطلقت بطولة الرابطة الاولى, المكونة من 20 ناديا, نهاية الاسبوع المنصرم بعد توقف دام ثمانية أشهر بسبب تفشي وباء كورونا (كوفيد-19).

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وكانت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (فاف) بالتنسيق مع المركز الوطني للطب الرياضي, قد كشفت, في سبتمبر الفارط, عن البروتوكول الصحي والذي قدمته للأندية لتطبيقه للحد من انتشار الوباء, خلال التدريبات والمباريات.

وفي تصريح له يوم الجمعة, قال رئيس الفاف, خير الدين زطشي "سوف لن نتسامح حول التطبيق الصارم للبروتوكول الصحي. ادرك جيدا أن الأمر ليس بالسهل, إلا انه على الاندية ان تلعب دورها كما ينبغي, مع اثبات أنها منضبطة في احترامه".

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الرابطة الاولى (البروتوكول الصحي): استدعاء أربعة أمناء عامين للمثول أمام لجنة الانضباط
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 01 كانون1/ديسمبر 2020 13:09     الفئـة : رياضــة     قراءة : 9 مرة   شارك

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