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رابطة الأبطال الإفريقية- شباب بلوزداد: "لن أعتمد  على 11 أو 13 لاعبا فقط"

  أدرج يـوم : الإثنين, 30 تشرين2/نوفمبر 2020 19:24     الفئـة : رياضــة     قراءة : 1 مرات
رابطة الأبطال الإفريقية- شباب بلوزداد: &quot;لن أعتمد  على 11 أو 13 لاعبا فقط&quot;

الجزائر - أكد المدرب الفرنسي لشباب بلوزداد، فرانك دوما، أنه يعتزم إدخال تغييرات على مستوى التشكيلة من أجل تكوين "مجموعة قوية ومتكاملة"، غداة الفوز على النصر الليبي (2-0) امس الاحد  بالجزائر، برسم ذهاب الدور التمهيدي لرابطة الابطال الإفريقية لكرة القدم.

وصرح دوما في مقطع فيديو نشره النادي على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"  اليوم الاثنين "الهدف الذي أركز عليه واتفقت عليه مع رئيس النادي هو تكوين مجموعة قوية ومتكاملة. سأقوم بتدوير التشكيلة  على اساس أنني أمتلك 27 لاعبا. كما أننا نلعب على عدة جبهات لذا نطمح الى تقديم احسن النتائج على جميع الأصعدة وأنا بحاجة للجميع".

وفاز نادي "العقيبة" على النصر الليبي بثنائية وقعها كل من المستقدم الجديد البينيني مارسولين كوكبو (14) والقائد شمس الدين نساخ (60).

ويعد الفوز الثاني للنادي "البلوزدادي" في ظرف أقل من عشرة أيام بعد التتويج بالكأس الممتازة أمام الجار اتحاد الجزائر بنتيجة (2-1) يوم السبت 21 نوفمبر.

وأدخل التقني الفرنسي بعض التغييرات على التشكيلة  الأساسية في مباراة امس الاحد القارية  مقارنة بلقاء كأس "السوبر"، حيث اقحم الحارس قايا مرباح بدلا من توفيق موساوي، اضافة الى ادخال الظهير الايمن المخضرم مختار بلخيثر عوضا عن زين العابدين بولخوة.

وأضاف "واجهنا فريقا جاء ليدافع والتركيز على الكرات العالية أو الهجمات المرتدة السريعة النادرة. في الشوط الثاني الحظ لم يكن الى جانبنا لأننا كنا قادرين على تسجيل أهداف أخرى".

وفيما يخص لقاء الاياب، المقرر يوم السبت المقبل بمصر (كون الاندية الليبية ممنوعة من الاستقبال داخل الديار بسبب الأوضاع الأمنية) لم يخف مدرب الشباب نواياه.

وأفاد "سنذهب الى مصر من أجل الفوز، ندرك جيدا ما ينتظرنا هناك. ومع بداية الموسم لن أرتكز على التشكيلة المثالية، لكن على المجموعة".

من جهته، عبر المهاجم البينيني، مارسولين كوكبو، مسجل هدفين خلال مباراتين، عن "سعادته" لبدايته الموفقة  مع حامل لقب البطولة الوطنية.

وصرح كوكبو للصفحة الرسمية للشباب "أنا سعيد بما قدمته لحد الآن، سيما تسجيل هدفين وتقديم احسن ما لدي. وهناك زملائي ايضا الى جانبي لمساعدتي في مهمتي. أتمنى أن نتحسن تدريجيا بهدف الذهاب بعيدا في هذه المنافسة. كما أنني تأقلمت سريعا  بفضل الطاقم الفني واللاعبين ، فضلا عن دعم الانصار وكأنني في بلدي".

وفي حال التأهل، يواجه نادي "العقيبة" في الدور المقبل، الفائز في اللقاء المزدوج بين الجيش الوطني الرواندي وغور ماهيا الكيني (الذهاب 2-1).

وتجرى مباراة الذهاب ما بين 22-23 ديسمبر، اما الاياب فقد تقررت يومي 5 أو 6 يناير 2021.

 

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رابطة الأبطال الإفريقية- شباب بلوزداد: "لن أعتمد  على 11 أو 13 لاعبا فقط"
  أدرج يـوم : الإثنين, 30 تشرين2/نوفمبر 2020 19:24     الفئـة : رياضــة     قراءة : 1 مرة   شارك

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