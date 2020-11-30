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ملاكمة/ "دورة "غولدن غلو" صربيا : الجزائر تحرز خمس ميداليات منها ذهبيتان 

  أدرج يـوم : الإثنين, 30 تشرين2/نوفمبر 2020 14:43     الفئـة : رياضــة     قراءة : 8 مرات
ملاكمة/ &quot;دورة &quot;غولدن غلو&quot; صربيا : الجزائر تحرز خمس ميداليات منها ذهبيتان 

الجزائر - تألق الملاكمان الجزائريان ، يونس نموشي و شعيب بولودينات، في الطبعة ال63  للدورة الدولية "غولدن غلو" التي اختتمت  فعالياتها أمس الأحد بمدينة سومبور بصربيا، بتتويجهما بميداليتين ذهبيتين اضافة الي ثلاث ميداليات اخرى انتزعتها العناصر الوطنية التي أنهت المنافسة في المركز الثاني (2 ذهبية، 2 فضية،1 برونزية)، حسب ما علم اليوم الاثنين لدى الاتحادية الجزائرية للملاكمة.

ففي وزن 75 كلغ، فاز الملاكم يونس لموشي في المنازلة النهائية على منافسه الأوكراني ريبالكو دميتور ، ليتوّج بذلك بالمعدن النفيس و بلقب أحسن ملاكم في الدورة.

ومن جانبه، تفوق الملاكم شعيب بولودينات ( أكثر من 91 كلغ) في المنازلة النهائية على حساب منافسه الصربي فيلتيك دوسان، بعد أن كان قد أزاح من طريقه في الدور النصف النهائي الغاني جابابو ماجي بنتيجة (5-0).

أما معدن الفضة، فكان من نصيب كل من أسامة مرجان الذي انهزم في المنازلة النهائية لفئة (57 كلغ) أمام الأوكراني ايدوارد تروفيمونكو، و شمس الدين  كرامو (69 كلغ) الذي خسر هو الآخر أمام الملاكم الصربي أباسوف فاكيند .

وبالمقابل، اكتفى الملاكم الجزائري الآخر يوغرطة بقة (69 كلغ) بالميدالية البرونزية بعد خسارته أمام الروسي اباسوف فاكيلد بنتيجة (1-4).

إقرأ ايضا: ملاكمة/الدورة الدولية "غولدن غلو" : الجزائر ممثلة بستة ملاكمين في موعد صربيا

أما الملاكم الجزائري السادس، المشارك في هذه الدورة، يحي عبد اللي (فئة 63 كلغ)، فقد توقف مشواره في الدور الربع نهائي على يدّ منافسه الصربي نيناد جوفانوفيك بنتيجة (2-3).

ونشطت فعاليات هذه الدورة من قبل 41 ملاكما، من قارات إفريقيا( ممثلة بالجزائر و غانا) و أمريكا (ممثلة بكوبا)،وأوروبا (ممثلة بمنتخبات البوسنة و الهرسك و كرواتيا و مولديفيا و مقدونيا و روسيا و أوكرانيا و صربيا.

وتجدر الإشارة، أنّ سبعة (7) ملاكمين جزائريين من بينهم ملاكمتين قد اقتطعوا تأشيرة التأهل الى اولمبياد طوكيو 2020 المؤجلة الي 2021 ، ويتعلق الأمر بكل من محمد حومري ( 81 كلغ) و شعيب بولودينات (اكثر من 91 كلغ) ، محمد فليسي (52 كلغ) ، يونس نموشي (75 كلغ) ، عبد الحفيظ بن شبلة (91 كلغ)، لدى الذكور.

ومن جهته ، اقتطع المنتخب الوطني الجزائري سيدات، لأول مرّة في تاريخه ،تأشيرتي تأهل للموعد الاولمبي، بفضل  كل من رميسة بوعلام (51 كلغ)  و إيمان خليف (60 كلغ).

آخر تعديل على الثلاثاء, 01 كانون1/ديسمبر 2020 12:59
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ملاكمة/ "دورة "غولدن غلو" صربيا : الجزائر تحرز خمس ميداليات منها ذهبيتان 
  أدرج يـوم : الإثنين, 30 تشرين2/نوفمبر 2020 14:43     الفئـة : رياضــة     قراءة : 8 مرة   شارك

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