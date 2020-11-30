الاتحادية الجزائرية للسباحة: ترقية مدربين إلى صف ناخب وطني

الجزائر- قامت الاتحادية الجزائرية للسباحة بترقية كل من صالح الدين شيباراكة وعبد القادر بن عيسى إلى درجة مدرب وطني, لينضما إلى القائمة الأولى التي تضم خمسة ناخبين وطنيين, مكلفين جميعا بالإشراف على مختلف المنتخبات الوطنية, وفق ما عملته "وأج" من الهيئة الفيدرالية.

و استلمت الاتحادية من مصالح وزارة الشباب والرياضة, قرار ترسيم كل من المدرب صالح الدين شيباراكة, من نادي أولمبيك الجزائر, وعبد القادر بن عيسى, من نادي المجمع البترولي, كمدربين وطنيين (فئة أ), ناهيك عن اقتراح خمسة أسماء أخرى لنيل درجة مدرب وطني, وفق المصدر ذاته.

وتضم قائمة المدربين الوطنيين الأولى كل من علي معنصري, مولود بوشندوقة, أنور بوتبينة, إلياس نفسي و رضا يادي.

وأكد مدير المنتخبات الوطنية بالاتحادية, لمين بن عبد الرحمان, --في حديث مع "وأج"-- أن المديرية الفنية الحالية تعمل على تنظيم وتطوير المنتخبات الوطنية من أجل تطوير السباحين الجزائريين".

وقال بن عبد الرحمان: "ترقية شيباراكة و بن عيسى إلى رتبة مدربين وطنيين يدخل ضمن استراتيجية المديرية الفنية والاتحادية لتعزيز الطواقم الفنية لكل الفرق الوطنية وكذا وضع تنظيم أفضل لجميع الفئات".

و أضاف المسؤول أن "المدرب شيباراكة يشرف حاليا على تدريبات خنساء بلقاسمي, في انتظار التحاق مريم خالدي, بعد ثبوت إصابتها بفيروس كورونا. بينما سيشرف المدرب بن عيسى على مجموعة أخرى من السباحين المعنيين بالتأهل والمشاركة في المواعيد الدولية المقبلة".

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وبهذا, سيتفرغ الناخب الوطني إلياس نفسي على تدريبات أنيس جاب الله, المعني بتحقيق الحد الأدنى "أ" في 800 متر سباحة حرة, المؤهل إلى أولمبياد طوكيو-2020. في حين يواصل التقني مولود بوشندوقة الإشراف على السباح الصاعد عبد الله عرجون.

وفي نفس السياق, كشف مدير المنتخبات الوطنية أن المديرية الفنية أرسلت إلى وزارة الشباب والرياضة قائمة جديدة تضم خمسة تقنيين من أجل ترقيتهم إلى صف مدرب وطني, طبقا للتصنيفات التي يفصلها المرسوم التنفيذي رقم 06-297 الصادر سنة 2006, المحدد للقانون الأساسي للمدربين.

وتضم القائمة كلا من أحمد كاشا من المجمع البترولي لنيل صفة مدرب وطني (فئة ج), منير بن منصور من مستقبل سطيف لنيل صفة مدرب وطني (فئة ج) وعبد الوهاب أوشان من وفاء باتنة, لنيل صفة مدرب وطني مساعد (فئة ج), ناهيك عن تواجد اسمين في تخصص كرة الماء وهما ياسين بن قارة من جيل ميلة, لنيل صفة مدرب وطني (فئة أ) و مروان يخلف من جمعية سطيف لنيل صفة مدرب وطني (فئة ج).

للإشارة, فإن الناخب الوطني مولود بوشندوقة تحصل سنة 2019 على تصنيف مدرب المستوى العالي (تجدد كل عام) بفضل نتائج سباحه عبد الله عرجون الذي اعتلى منصة التتويج خلال الألعاب الإفريقية-2019 بالمغرب.

محاولة إيجاد حلول من أجل استئناف التدريبات لعدد من السباحين

و إضافة إلى سيرورة تدريبات مجموعة من سباحي النخبة بالمسبح شبه الأولمبي بالقبة (الجزائر العاصمة), المعنيين بالتأهل والمشاركة في أولمبياد طوكيو, البطولة الإفريقية المفتوحة للسباحة والبطولة العربية, أطلقت الاتحادية مشروع المنتخبات الولائية, بواقع 12 سباحا لكل رابطة, من أجل استئناف التدريبات, حسب المسابح المتوفرة على مستوى كل ولاية, بعد أكثر من ثمانية أشهر من التوقف الاضطراري عن الممارسة بفعل جائحة كورونا.

وقال بن عبد الرحمان: "أطلقنا هذه المبادرة من أجل السماح لعدد من السباحين بالعودة إلى التدريبات حسب الظروف المتاحة والإمكانيات المتوفرة عبر كل منطقة.

تلقينا الرد من طرف سبع رابطات ولائية, لنقوم بعدها بمراسلة مديريات الشباب والرياضة, من أجل تخصيص حصص تدريبية بالمسابح المتوفرة, حيث يبقى القرار النهائي من صلاحياتها في ظل الأزمة الوبائية الحالية".

وتابع: "فمثلا ولاية سطيف رفضت إعادة فتح المسابح, بالنظر إلى ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا. بالمقابل انطلقت العملية بخمسة سباحين في بومرداس, سبعة في تلمسان وواحدة في معسكر, في انتظار البقية. أما في العاصمة, فننتظر رد السلطات المعنية على طلبنا بفتح 3 مسابح: أول ماي, 5 جويلية وسوناطراك".

وبخصوص المجمع التقني الخاص بالموسم الرياضي 2020-2021, ارتأت المديرية الفنية الوطنية عدم تنظيمه "في الوقت الراهن" في ظل عدم معرفة تاريخ الاستئناف الرسمي للتدريبات وتاريخ انطلاق المنافسات, مع الإشارة إلى تمديد فترة إيداع ملفات الانخراط للرابطات الولائية وتخفيض التكاليف بالنظر للوضع الحالي.