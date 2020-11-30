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الدورة التأهيلية لأمم افريقيا 2021 : المنتخب الجزائري يستهل المنافسة بمواجهة نظيره التونسي

  أدرج يـوم : الإثنين, 30 تشرين2/نوفمبر 2020 13:47     الفئـة : رياضــة     قراءة : 4 مرات

تونس - يواجه المنتخب الوطني الجزائري لأقل من 20 سنة نظيره التونسي في دورة اتحاد شمال افريقيا لكرة القدم المؤهلة لنهائيات كاس افريقيا للأمم  (موريتانيا 2021) و التي تحتضنها تونس من 15 الى 27 ديسمبر المقبل  بملعبي رادس و المنزه وذلك على ضوء القرعة التي سحبت اليوم عن بعد.

ويواجه المنتخب الوطني في الجولة الثانية المنتخب المغربي يوم 18 ديسمبر قبل التباري مع المنتخب الليبي يوم 21 ديسمبر في الجولة الثالثة.

ويختتم المنتخب الجزائري الدورة  بملاقاة نظيره المصري يوم 24 ديسمبر برسم الجولة الرابعة.

ويتأهل في اعقاب هذه الدورة صاحبا المركزين  الاول والثاني الى نهائيات كاس افريقيا للأمم (موريتانيا 2021).

و في ما يلي البرنامج الكامل للدورة (كل المقابلات على الساعة 14 دون حضور الجمهور):

 

15 ديسمبر

تونس - الجزائر " في رادس "

ليبيا - مصر   " في المنزه "

 

18 ديسمبر

الجزائر - المغرب " في المنزه "

مصر - تونس  " في رادس "

 

 

21 ديسمبر

ليبيا - الجزائر " في المنزه "

المغرب - تونس " في رادس "

 

 

24 ديسمبر

الجزائر - مصر " في المنزه "

المغرب - ليبيا " في رادس "

 

 

27 ديسمبر

تونس - ليبيا " في رادس "

مصر - المغرب " في المنزه ".

آخر تعديل على الإثنين, 30 تشرين2/نوفمبر 2020 13:52
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الدورة التأهيلية لأمم افريقيا 2021 : المنتخب الجزائري يستهل المنافسة بمواجهة نظيره التونسي
  أدرج يـوم : الإثنين, 30 تشرين2/نوفمبر 2020 13:47     الفئـة : رياضــة     قراءة : 4 مرة   شارك

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