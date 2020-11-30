المهاجم السابق لإتحاد الجزائر و رائد القبة , مهدي خلفوني, في ذمة الله

وتقمص الفقيد, ألوان فريق اتحاد الجزائر لعدة سنوات, ترك فيها بصماته, و حقق معه الصعود إلى بطولة القسم الأول سنة 1995. ولعب المرحوم حينها رفقة أسماء بارزة أخرى على غرار كل من لاعب وسط الميدان سيد احمد مارسال و المهاجم حمزة ياسف, قبل المغادرة لخوض تجارب اخرى.
وبالإضافة إلى اتحاد الجزائر , تقمص المرحوم ألوان عدة فرق عاصمية أخرى, مثل شباب بلوزداد و نصر حسين داي و خاصة رائد القبة الذي سجل فيه بصماته رفقة زملائه, على غرار الحارس أوسرير و المهاجم بوسوار و لاعب الوسط زميت وغيرهم من نجوم الفريق آنذاك .
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وبعد انتهاء مشواره الكروي كلاعب, انتقل فقيد الكرة الجزائرية إلى مجال التدريب, حيث أشرف على تدريب فريق اتحاد الجزائر لفئة الشباب .
وكان الفقيد, متواجدا بالمستشفى في الأيام الاخيرة , حيث كان يتلقى العلاج جراء إصابته بفيروس كورونا "كوفيد 19" .