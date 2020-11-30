رابطة الأبطال: ممثلا الجزائر يقطعان خطوة هامة نحو التأهل

الجزائر- قطع ممثلا الجزائر في رابطة الأبطال الإفريقية, شباب بلوزداد و مولودية الجزائر, خطوة هامة نحو التأهل إلى الدور المقبل من المنافسة, عقب تحقيقهما لنتيجة ايجابية في المرحلة الأولى من الدور التمهيدي التي لعبت مقابلاتها يومي السبت و الأحد.

وتمكن فريق مولودية الجزائر من العودة بتعادل ثمين من السفرية التي قادته إلى البنين عندما واجه بوفل دو بورغو المحلي (1-1), فيما لم يجد شباب بلوزداد صعوبة تذكر في تجاوز عقبة ضيفه النصر الليبي (2-0) في المقابلة التي جرت بملعب "5 جويلية" (الجزائر).

وبهذه النتيجة, يكون شباب بلوزداد -الذي لعب بالمناسبة ثاني لقاء رسمي له هذا الموسم, بعد المقابلة الأولى التي جرت قبل أيام و توج فيها بلقب الكأس الممتازة على حساب اتحاد الجزائر (2-1)- قد حقق الأهم بفضل هدفي الوافد الجديد البنيني مارسيلان كوكبو في الدقيقة ال14 و القائد شمس الدين نساخ في الدقيقة ال60.

وكان بطل الجزائر قادرا على تحقيق نتيجة أثقل من تلك المسجلة, بالنظر إلى المردود الجيد الذي قدمه في المقابلة, لكن الأمر الأهم يبقى يتمثل في نجاح الفريق على الإبقاء على شباكه نظيفة, ليخوض بأريحية مقابلة العودة المقررة السبت القادم بمصر.

وبهذا الخصوص, أكد نساخ عقب المقابلة ما يلي : "حقيقة, لقد فزنا بالذهاب, لكن الأمور لم تحسم بعد (...) أمامنا مقابلة ثانية يتعين علينا فيها تحقيق نتيجة إيجابية من أجل التأهل إلى المرحلة المقبلة من المنافسة".

وبفضل هذه النتيجة الايجابية, يكون شباب بلوزداد قد استهل مشواره بقوة في هذه المنافسة القارية التي غاب عنها قرابة ال20 سنة, و أبان كذلك في المقابلتين الرسميتين التي لعبهما لحد الآن, عن إمكانيات تجعله قادرا على التنافس على عدة جبهات هذا الموسم.

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مولودية الجزائر تجانب الفوز و تكتفي بالتعادل

ومرة أخرى, لم تتمكن مولودية الجزائر من تحقيق الفوز خارج قواعدها في المنافسات الإفريقية, بعد اكتفائها بالتعادل أمام الفريق البنيني المتواضع بوفل دو بورغو بمدينة بورتو-نوفو (1-1), بعد أن كانت متفوقة في النتيجة بفضل الهدف الذي سجله ميلود ربيعي في الدقيقة ال26.

غير أن النادي البنيني عدل النتيجة بواسطة مونوا فيينتولا (د 72), ليفشل الفريق العاصمي مرة أخرى في تحقيق الفوز خارج قواعده في المنافسات الإفريقية, حيث يعود آخر انتصار له ل1976 وهي السنة التي توج فيها "عميد" الأندية الجزائية بهذا اللقب الإفريقي الأبرز.

وعن هذا اللقاء, صرح حارس مولودية الجزائر أحمد بوطاقة : "لقد سجلنا نتيجة ايجابية في ظروف مناخية جد صعبة (...) اشكر المدرب نبيل نغيز على الثقة التي وضعها في شخصي. يتعين علينا منذ الآن التفكير في مقابلة العودة من أجل اقتطاع تأشيرة التأهل إلى الدور المقبل".

وتقام مقابلة العودة يوم الجمعة بملعب "5 جويلية" ابتداء من الساعة 00ر15.

وفي حالة التأهل, سيواجه فريق مولودية الجزائر في الدور الأول الفائز من لقاء ملانداج من زنجبار - النادي الصفاقسي, علما أن مقابلة الذهاب انتهت لصالح ممثل تونس بنتيجة عريضة (0-5), فيما يلتقي شباب بلوزداد مع الفائز من المواجهة المزدوجة بين الجيش الرواندي و غور ماهيا الكيني (نتيجة الذهاب 2-1).

وتلعب مقابلات الذهاب يومي 22 و 23 ديسمبر, فيما تقام لقاءات العودة يومي 5 و 6 يناير 2021.