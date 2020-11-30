كرة اليد/ المنتخب الوطني لأقل من 21 سنة: "الخضر" في تربص تحضيري بالجزائر

ووجه المدرب الوطني هشام بودرالي ومساعده هشام فليغا الدعوة ل22 لاعبا, من أجل المشاركة في هذه المحطة الإعدادية,علما أنّ القائمة تضم لاعب ينشط بنادي الحمامات التونسي و يتعلق الأمر بزين الدين بوهدة.
وكانت التشكيلة الوطنية لأقل من 21 سنة, قد استفادت من تربص إعدادي أول جرى بالجزائر شهر أكتوبر المنصرم.
وتدخل هذه التحضيرات في إطار الاستعدادات لبطولة إفريقيا للأمم لهذه الفئة, التي كان يفترض أن تقام شهر ديسمبر المقبل بالمغرب, قبل أن يتمّ تأجيلها إلى شهر مارس من سنة 2021, بسبب تداعيات جائحة كورونا "كوفيد 19.
وستكون هذه المنافسة الإفريقية مؤهلة إلى بطولة العالم 2021 المقررة بالمجر.
-- قائمة العناصر المدعوة للتربص:
-- حراسة المرمى : حسان طوبالي (عين طاية), سرياك لزعر الدين (م.باتنة), غتاب رامي (اولمبي عنابة), بوزيان مروان (شباب برج بوعريريج ).
-- لاعبو الساحة :
-- شرفاوي محمد طيب (نادي الابيار), عطية عبد الرحمان (وفاق عين طاية), بوروس محمد (نادي وهران), بوبكر سفيان (م.واد تليلات), علاق عبد الغاني (وفاق عين توتة), عبد القادر عبد الحق (نادي الجزائر), رمشي حذيفة (اولمبي عنابة), بوناب هاني رفيق (شبيبة سكيكدة), ملازم وليد (م.باتنة), بوعوادة نوفل (شبيبة سكيكدة), عبروس ريان (نادي الابيار) حيرش بدر الدين (نادي بغلية), فنوش صالح (شباب ميلة), بن عبد الله وليد (نادي ورقلة ), بوهدة زين الدين(نادي الحمامات /تونس), ديابي آدم (نادي بوثلجة), هيثم غانم (اتحاد ورقلة ), بوغابة زين الدين (شبيبة سكيكدة).