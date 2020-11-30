كرة اليد/ المنتخب الوطني لأقل من 21 سنة: "الخضر" في تربص تحضيري بالجزائر

كرة القدم: الدكتور دامارجي يؤيد فكرة عودة الجمهور بعدد محدود للمدرجات -

عدل 2 : تسليم أوامر الدفع الخاصة بالشطر الثاني قبل نهاية السنة -

الرابطة الأولى : مولودية وهران-شبيبة القبائل قمة الجولة الثانية و لقاء محلي واعد بالغرب -

كوفيد-19 : استعمال المصاب لمادة الأوكسيجين بالمنزل قد يتسبب في تعقيدات صحية خطيرة -

توقيف 17 تاجر مخدرات وحجز ازيد من7 قناطير من الكيف المعالج خلال أسبوع -

تهاطل أمطار على ولايات الوسط و شرق الوطن الى غاية يوم الخميس -

وفاة 12 شخصا اختناقا بغاز احادي الكربون وانقاذ 278 آخرين خلال شهر نوفمبر الفارط -

ممثل البوليساريو لدى الأمم المتحدة : حق الشعب الصحراوي في الاستقلال غير قابل للمساومة -

تأجيل جلسة الاستئناف في قضية الاخوة كونيناف إلى 16 ديسمبر -

رابطة أبطال افريقيا (الدور التمهيدي - إياب) : شباب بلوزداد و مولودية الجزائر من أجل حسم التأهل -

جعبوب يستعرض مع المنسق لنظام الأمم المتحدة بالجزائر علاقات التعاون في مجالات العمل -

تأكيد أممي على حقوق الشعب الفلسطيني وحل الدولتين ووقف الاستيطان وإنهاء الحصار على غزة -

جنوب أفريقيا تتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي لشهر ديسمبر -

وفاة أسقف الجزائر السابق هنري تيسيي : رجل السلام الذي لطالما سعى لتكريس العيش معا -

الكركرات: لليوم 19 على التوالي الجيش الصحراوي يواصل هجماته ضد مواقع جيش الاحتلال المغربي -

موارد مائية: إمكانيات الجزائر تقدر ب23 مليار متر مكعب سنويا -

بيئة: إطار قانوني لتجسيد محاور التعاون الجزائري- اليوناني -

الجزائر-كرواتيا: بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين -

دبلوماسي صحراوي: العدوان على الكركرات، الخطأ الاستراتيجي الأكبر للمغرب -