كرة القدم : وفاة اللاعب الدولي السنغالي السابق بابا بوبا ديوب

دكار - توفي لاعب وسط الميدان الدولي السنغالي السابق بابا بوبا ديوب، الأحد، عن عمر ناهز 42 عاما بعد صراع طويل مع المرض، وفق ما أعلن الاتحاد السنغالي لكرة القدم.

وسجل ديوب هدف الفوز للمنتخب السنغالي ضد فرنسا في المباراة الافتتاحية لمونديال عام 2002 بكوريا الجنوبية واليابان، حيث وصل إلى ربع نهائي البطولة حينها، قبل أن يخسر أمام تركيا.

وخلال مشواره لعب ديوب الذي ولد في دكار في سويسرا (فيفي، نوشاتل زاماكس ،غراسهوبرززوريخ) و في لانس الفرنسي2001و 2004 ، وفي أنجلترا (فولهام ،بورتسموث ،وست هام يونايتد ،برمنغهام) و في أيك أثينا اليوناني.

ولعب ديوب بقميص منتخب بلاده في 63 مباراة، وسجل 11 هدفا.

و قال رئيس السنغال ماكي سال " ان وفاة بابا بوبا ديوب خسارة كبيرة للسنغال.

اشيد باللاعب الجيد و المحترم من طرف الجميع و لباقته و موهبته .نتذكر بفخر ملحمة الاسود عام 20002 .أتقدم بتعازي الخالصة لأسرته و لعالم كرة القدم".