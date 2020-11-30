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رابطة أبطال إفريقيا / ش. بلوزداد- النصر الليبي (2-0): "الشباب" يحرز فوزا مطمئنا

  أدرج يـوم : الإثنين, 30 تشرين2/نوفمبر 2020 08:36     الفئـة : رياضــة     قراءة : 8 مرات
رابطة أبطال إفريقيا / ش. بلوزداد- النصر الليبي (2-0): &quot;الشباب&quot; يحرز فوزا مطمئنا

الجزائر- انتزع شباب بلوزداد فوزا مطمئنا أمام فريق النصر الليبي بنتيجة 2-0، اليوم الأحد بملعب 5 جويلية (الجزائر)، في مباراة الدور التمهيدي (ذهاب) من رابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم.

وتميز الشوط الأول بتحكم زملاء القائد أمير سعيود في الكرة وخاصة في صراع خط الوسط، لكن دون التمكن من صنع فرص سانحة للتسجيل.

وعند وصول الدقيقة ال 14 من اللقاء، استغل المهاجم البنيني كوبكو هفوة في دفاع الخصم، ليقوم بعمل فردي حيث قام بمراوغة مكنته من إقصاء ثلاثة مدافعين ليبيين قبل افتتاح باب التسجيل لصالح "الشباب".

من جانبهم، لم يتردد الليبيون لرد الفعل، حيث حاولوا نقل الخطر عبر الكرات الثابتة (د 17 و د 33)، لكن دون أن ينجحوا في زعزعة استقرار الدفاع البلوزدادي المترمكز جيدا بقيادة الثنائي نساخ و بوشار.

وخلال مجريات المرحلة الثانية، بدت آثار الإرهاق البدني على لاعبي شباب بلوزداد، وهو مؤشر طبيعي في بداية الموسم، حيث حاول الضيوف استغلاله لمباغتة الحارس مرباح. لكن سرعان ما تفطن المدرب الفرنسي فرانك دوما، لنقص تركيز بعض عناصره، ليقوم بالتغييرات التي تسمح بتجديد دماء فريقه.

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وبعدها تمكن النادي العاصمي من تعميق الفارق، حينما أرسل سعيود  توزيعة محكمة نحو رأسية نساخ الذي يوقع الهدف الثاني لشباب بلوزداد (د 59).

وانتهت المباراة بفوز بواقع هدفين نظيفين (2-0) لفائدة أصحاب الأرض تضفي مزيدًا من الأريحية على فريق بلوزداد، تحسبا لمباراة الإياب المقررة بين 4 و 6 ديسمبر في مصر.

أما ممثل الجزائر الثاني في هذه المنافسة القارية، مولودية الجزائر، فقد اكتفى يوم السبت بالتعادل (1-1) في لقائه أمام مضيفه بوفل دو بورغو البنيني ببورتو-نوفو.

وتجرى مباراة الإياب بين الفريقين يوم الجمعة المقبل بملعب "5 جويلية" (الجزائر).

آخر تعديل على الإثنين, 30 تشرين2/نوفمبر 2020 09:24
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رابطة أبطال إفريقيا / ش. بلوزداد- النصر الليبي (2-0): "الشباب" يحرز فوزا مطمئنا
  أدرج يـوم : الإثنين, 30 تشرين2/نوفمبر 2020 08:36     الفئـة : رياضــة     قراءة : 8 مرة   شارك

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