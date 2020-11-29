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البطولة الممتازة لكرة اليد: المجمع البترولي : "نعيش ضبابية تامة" (زغيلي)

  أدرج يـوم : الأحد, 29 تشرين2/نوفمبر 2020 19:37     الفئـة : رياضــة     قراءة : 6 مرات

الجزائر - تأسف مدرب المجمع البترولي (القسم الممتاز لكرة اليد)، رضا زغيلي، اليوم الاحد، للوضعية التي تتواجد عليها البطولة الوطنية المتوقفة منذ شهر مارس الماضي بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). 

وأكد مدرب المجمع البترولي في تصريح ل"واج" : "كان بالإمكان عقد اجتماعات مع المديرية الفنية الوطنية لمناقشة مسألة ما ينبغي فعله لمحاولة إيجاد حل لهذا المشكل. نعيش ضبابية تامة. كل ناد يسير الوضعية بطريقته. لقد بذلنا مجهودات لاستئناف التدريبات، لكن هناك بعض الاندية مازالت متوقفة. هذا صعب، سيما و ان بطولة العالم ستنطلق قريبا (13-31 يناير 2021 بمصر)".

وجمدت المنافسات الرياضية، الفردية والجماعية، منذ شهر مارس الماضي باستثناء بطولة الرابطة الأولى لكرة القدم، بقرار من وزارة الشباب والرياضة جراء جائحة كوفيد-19.

وأضاف زغيلي : "قضينا ستة اشهر في فترة راحة مفروضة علينا قبل الشروع في التدريبات يوم 15 سبتمبر، هي مدة طويلة بالنسبة للاعبي المستوى العالي. لقد استأنفنا العمل تدريجيا حتى نجنب اللاعبين الاصابات، غير انه لحد اليوم ليس لدينا أي فكرة عن استئناف البطولة".

واستطرد بالقول : "هذه سابقة لنا كتقنيين في تسيير فترة طويلة بدون منافسة، ومع ذلك نحاول التعامل مع الوضع في هذه الظروف الاستثنائية. نجهل ما ستؤول إليه المسابقة الوطنية. من الممكن ان تمر علينا سنة كاملة بدون منافسة".

وتأسف زغيلي -المدرب الأكثر تتويجا بالألقاب على الصعيد الوطني- "للوضعية البسيكولوجية التي يتواجد عليها اللاعبون"، مشيرا الى أن البعض منهم "لديه رغبة في العودة للميدان ومتحمس لذلك ويبدي قلقه كل يوم جراء توقف المنافسة.

تعداد فريق المجمع  البترولي يحصي سبعة لاعبين في المنتخب الوطني، أغلبيتهم عناصر مهمة فيه. هذا صعب بالنسبة لهم".         

وفي الختام، كشف التقني الجزائري الذي قاد "الخضر" لإحراز اللقب القاري في 2014، انه تلقى عروضا للتدريب في الخارج وتحديدا بالخليج، لكنه يفضل مواصلة مغامرته الرياضية حاليا مع المجمع البترولي، مضيفا : "في الوقت الحالي أنا مركز مع المجمع البترولي الذي أعطاني الكثير".

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البطولة الممتازة لكرة اليد: المجمع البترولي : "نعيش ضبابية تامة" (زغيلي)
  أدرج يـوم : الأحد, 29 تشرين2/نوفمبر 2020 19:37     الفئـة : رياضــة     قراءة : 6 مرة   شارك

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