رياضة/الألعاب الاولمبية والبارالمبية 2020 : منح إعانات مالية لتسعة رياضيين

الجزائر - منحت وزارة الشباب والرياضة إعانات مالية لفائدة 9 رياضيين، ضمن "عملية التكفل" بالرياضيين المتأهلين للألعاب الاولمبية والبارالمبية طوكيو-2020 وكذا ألعاب البحر الأبيض المتوسط وهران-2022، حسب ما أفاد به اليوم الاحد بيان للهيئة الوزارية.

واستفاد من الإعانات المالية 9 رياضيين يمثلون ثلاث اتحاديات وطنية وهي: الرماية الرياضية (رياضي واحد)، المبارزة (6 رياضيين) والريشة الطائرة (رياضيان).

وأشارت الوزارة الى ان "هذا الدعم المالي المتواصل يندرج في اطار عقود نجاعة متعلقة بالبرنامج التحضيري الخاص بكل رياضي وموجه للتربصات التحضيرية داخل وخارج الوطن، التجهيزات الرياضية والمشاركة في المنافسات الدولية وتعويضات التأطير الرياضي".

وكانت الوصاية قد شرعت منذ يوم الثلاثاء في منح إعانات مالية لصالح 325 رياضي (127 إناث و 198 ذكور) يمثلون 21 اتحادية وطنية. الاتحاديات المعنية هي: ذوي الاحتياجات الخاصة، ألعاب القوى، الدراجات الهوائية، الملاكمة، كرة اليد، المصارعة المشتركة، الكاراتي دو، الجيدو، الجمباز، السباحة، التجذيف والكانوي كاياك، كرة السلة، المبارزة، التنس، الكرة الطائرة، الملاحة الشراعية، رفع الأثقال،الريشة الطائرة، التايكواندو، الرماية الرياضية و تنس الطاولة.