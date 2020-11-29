Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

رياضة/الألعاب الاولمبية والبارالمبية 2020 : منح إعانات مالية لتسعة رياضيين

  أدرج يـوم : الأحد, 29 تشرين2/نوفمبر 2020 16:32     الفئـة : رياضــة     قراءة : 6 مرات
صورة: فايسبوك وزارة الرياضة صورة: فايسبوك وزارة الرياضة

الجزائر - منحت وزارة الشباب والرياضة إعانات مالية لفائدة 9 رياضيين، ضمن "عملية التكفل" بالرياضيين المتأهلين للألعاب الاولمبية والبارالمبية طوكيو-2020 وكذا ألعاب البحر الأبيض المتوسط وهران-2022، حسب ما أفاد به اليوم الاحد بيان للهيئة الوزارية.

واستفاد من الإعانات المالية 9 رياضيين يمثلون ثلاث اتحاديات وطنية وهي: الرماية الرياضية (رياضي واحد)، المبارزة (6 رياضيين) والريشة الطائرة (رياضيان).

وأشارت الوزارة الى ان "هذا الدعم المالي المتواصل يندرج في اطار عقود نجاعة متعلقة بالبرنامج التحضيري الخاص بكل رياضي وموجه للتربصات التحضيرية داخل وخارج الوطن، التجهيزات الرياضية والمشاركة في المنافسات الدولية وتعويضات التأطير الرياضي".

وكانت الوصاية قد شرعت منذ يوم الثلاثاء في منح إعانات مالية لصالح 325 رياضي (127 إناث و 198 ذكور) يمثلون 21 اتحادية وطنية. الاتحاديات المعنية هي: ذوي الاحتياجات الخاصة، ألعاب القوى، الدراجات الهوائية، الملاكمة، كرة اليد، المصارعة المشتركة، الكاراتي دو، الجيدو، الجمباز، السباحة، التجذيف والكانوي كاياك، كرة السلة، المبارزة، التنس، الكرة الطائرة، الملاحة الشراعية، رفع الأثقال،الريشة الطائرة، التايكواندو، الرماية الرياضية و تنس الطاولة.

كلـمات مفتـاحيــة :
رياضة/الألعاب الاولمبية والبارالمبية 2020 : منح إعانات مالية لتسعة رياضيين
  أدرج يـوم : الأحد, 29 تشرين2/نوفمبر 2020 16:32     الفئـة : رياضــة     قراءة : 6 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.11.29

برج بوعريريج: استرجاع 90 قطعة نقدية أثرية

20.11.29

حوادث المرور: وفاة 4 أشخاص وإصابة 66 آخرين خلال نهاية الأسبوع بالمناطق الحضرية

20.11.29

كهرباء: توصيات بفتح الشبكة الوطنية لمنتجي الطاقة الشمسية المستقلين

20.11.29

الجامعة العربية تؤكد على تضامنها مع الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف

20.11.29

رياضة/الألعاب الاولمبية والبارالمبية 2020 : منح إعانات مالية لتسعة رياضيين

20.11.29

قوجيل يجدد رفض الجزائر لأي شكل من أشكال التدخل في شؤونها الداخلية

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.11.23

وكالة عدل : اطلاق أشغال انجاز 140.000 وحدة سكنية نهاية نوفمبر

20.11.23

مسؤول عسكري صحراوي: النظام المغربي يتكتم على خسائره في الحرب

20.11.25

الجيش الصحراوي يقصف مواقع قوات الاحتلال المغربي لليوم الثاني عشر على التوالي

20.11.26

لقاح فيروس كورونا : الجزائر في مسعى جد حذر

20.11.23

ايقاف رئيس الكاف احمد احمد لمدة 5 سنوات من طرف الفيفا

20.11.24

السفير الروسي : هناك تطابق في المواقف بين روسيا والجزائر حول ملف الصحراء الغربية