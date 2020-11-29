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المنتخب الجزائري للتجذيف يفتك أربع تأشيرات للمشاركة في بطولة العالم-2021

  أدرج يـوم : الأحد, 29 تشرين2/نوفمبر 2020 12:10     الفئـة : رياضــة     قراءة : 20 مرات
المنتخب الجزائري للتجذيف يفتك أربع تأشيرات للمشاركة في بطولة العالم-2021

الجزائر- افتك المنتخب الجزائري لرياضة التجذيف أربع تأشيرات تأهل لبطولة العالم-2021 داخل القاعة, خلال البطولة الإفريقية لنفس الاختصاص (ارغومتر) التي اقيمت يوم  السبت عبر تقنية الفيديو.

وشارك المنتخب الوطني ب11 رياضيا (3 اناث و 8 ذكور) من مركز تجمع وتحضير النخب الرياضية بسيرايدي (عنابة), حيث تأهل كل من سيد علي بودينة (2000 متر) متحصلا على الميدالية الذهبية, أمينة روبة (500 متر - ميدالية فضية), نهاد شادلي (500 متر) صاحبة الميدالية الفضية ومحمد سلطان قاسمي, نائب بطل افريقيا في 500 متر.

و اختتمت البطولة الافريقية للارغومتر عن بعد باحتلال الجزائر المرتبة الرابعة بمجموع 9 ميداليات (1 ذهب, 6 فضة و 2 برونز), فيما عاد المركز الأول للمنتخب التونسي ب11 ميدالية ذهبية, اما المرتبة الثانية فكانت من نصيب المنتخب المصري ب5 ميداليات ذهبية والثالثة لمنتخب جنوب افريقيا ب4 ميداليات ذهبية. فيما تحصل كل من المغرب وناميبيا و الرأس الاخضر على ميدالية واحدة ذهبية.

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وعرفت المنافسة, التي جرى تسييرها التقني بمركز قوتانغ (جنوب إفريقيا), مشاركة قياسية قدرت ب530 رياضي من 15 بلدا, بهدف التأهل لبطولة العالم داخل القاعة المبرمجة من 23 إلى 27 فبراير المقبل.

آخر تعديل على الأحد, 29 تشرين2/نوفمبر 2020 12:19
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المنتخب الجزائري للتجذيف يفتك أربع تأشيرات للمشاركة في بطولة العالم-2021
  أدرج يـوم : الأحد, 29 تشرين2/نوفمبر 2020 12:10     الفئـة : رياضــة     قراءة : 20 مرة   شارك

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