المنتخب الجزائري للتجذيف يفتك أربع تأشيرات للمشاركة في بطولة العالم-2021

وشارك المنتخب الوطني ب11 رياضيا (3 اناث و 8 ذكور) من مركز تجمع وتحضير النخب الرياضية بسيرايدي (عنابة), حيث تأهل كل من سيد علي بودينة (2000 متر) متحصلا على الميدالية الذهبية, أمينة روبة (500 متر - ميدالية فضية), نهاد شادلي (500 متر) صاحبة الميدالية الفضية ومحمد سلطان قاسمي, نائب بطل افريقيا في 500 متر.

و اختتمت البطولة الافريقية للارغومتر عن بعد باحتلال الجزائر المرتبة الرابعة بمجموع 9 ميداليات (1 ذهب, 6 فضة و 2 برونز), فيما عاد المركز الأول للمنتخب التونسي ب11 ميدالية ذهبية, اما المرتبة الثانية فكانت من نصيب المنتخب المصري ب5 ميداليات ذهبية والثالثة لمنتخب جنوب افريقيا ب4 ميداليات ذهبية. فيما تحصل كل من المغرب وناميبيا و الرأس الاخضر على ميدالية واحدة ذهبية.

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وعرفت المنافسة, التي جرى تسييرها التقني بمركز قوتانغ (جنوب إفريقيا), مشاركة قياسية قدرت ب530 رياضي من 15 بلدا, بهدف التأهل لبطولة العالم داخل القاعة المبرمجة من 23 إلى 27 فبراير المقبل.