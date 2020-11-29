الرابطة الأولى لكرة القدم: وفاق سطيف يكشف عن انيابه و شبيبة الساورة تطيح بالمدية

الجزائر- فاز وفاق سطيف على مضيفه اتحاد الجزائر (2-0), في قمة الجولة الافتتاحية, التي شهدت انتصار أندية نجم مقرة, شبيبة الساورة, اتحاد بسكرة, بأولى مبارياتهم في الموسم الكروي الجديد يوم السبت , لحساب تكملة برنامج الجولة الأولى من بطولة الرابطة المحترفة الأولى, التي انطلقت أمس الجمعة, بواقع أربعة تعادلات من أصل أربع مقابلات.

وأحرز وفاق سطيف فوزا باهرا على اتحاد الجزائر (2-0), في قمة مقابلات الجولة الافتتاحية. وانتظر "الوفاق" اللحظات الأخيرة من المواجهة ليُجهز على الفريق العاصمي, بفضل تغييرات موفقة للمدرب نبيل كوكي, الذي أقحم الشباب محمد لمين عمورة, ليتألق هذا الأخير بتوقيعه لثنائية (د 86 و د 90+1), مهديا الزاد الكامل لوفاق سطيف, وبهذا كشف أبناء "عين الفوارة" عن نواياهم بلعب الأدوار الأولى منذ شارة الانطلاقة.

بالمقابل تعثر أبناء "سوسطارة" في عقر ديارهم, بمناسبة افتتاح الموسم الجديد, حيث عجز الاتحاد عن تدارك الهزيمة في كأس الجزائر الممتازة على يد شباب بلوزداد (2-1).

وتفوق فريق شبيبة الساورة خارج قواعده على أولمبي المدية بنتيجة (1-0), بفضل هدف الحمري (د 74), مسجلا بذلك أولى أهداف "النسور البشارية" لهذا الموسم الجديد, وبهذا رفع أبناء الجنوب الرهان رغم ظروف التنقل الصعبة عبر الحافلة لمدة 15 ساعة. بينما أهدر الصاعد الجديد فرصة الاستقبال بمعقله لتحقيق انطلاقة موفقة بمناسبة عودته إلى قسم الأضواء.

وشهدت مباراة نجم مقرة - أولمبي الشلف, تنافسا كبيرا إلى غاية الرمق الأخير, حينما منح المهاجم "المخضرم" حاج بوقاش, النقاط الثلاث لأصحاب الضيافة.

وافتتح فريق "النجم" بوابة التهديف عبر العايب (د 33) وأضاف دمان (د 61) الهدف الثاني, بينما عدل بلجيلالي الكفة لتشكيلة "الشلفاوة" على مرتين وبركلتي جزاء (د 55) و (د 85), قبل يفك بوقاش (د 90+1) عقدة اللقاء ويمنح الفوز الأول لنجم مقرة.

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وحقق اتحاد بسكرة الأهم بفوزه على شبيبة سكيكدة (1-0), بفضل هدف عثماني (د 73), الذي استفاد من خطأ الحارس "السكيكدي", ليسجل أبناء "روسيكادا" دخولا مخفقا بمناسبة عودتهم إلى أجواء قسم الأضواء عقب 33 سنة من الغياب.

وعادت عجلة البطولة إلى الدوران, أمس الجمعة, في ظروف خاصة "للغاية", لعل أبرزها غياب الجماهير عن المدرجات, تطبيقا للبروتوكول الصحي الخاص بفيروس كورونا, وكذا تدابير صارمة بهدف الوقاية من خطر الإصابة بالفيروس "التاجي

ونال لاعب مولودية وهران, عبد القادر بوتيش, شرف تسجيل أول هدف في الموسم الكروي الجديد من ركلة جزاء (د 44), في شباك حارس مرمى نصر حسين داي, عماد بن شلف, لينتهي اللقاء بنتيجة التعادل (1-1).

ونجح وداد تلمسان العائد إلى أجواء قسم الأضواء بعد غياب دام ثماني سنوات, في افتكاك نقطة غالية من ميدان مضيفه شباب قسنطينة, بعد نهاية اللقاء بنتيجة بيضاء (0-0).

من جهته حقق نادي بارادو انطلاقة إيجابية بفضل خطفه نقطة التعادل من ميدان الصاعد الجديد سريع غليزان (1-1), وسجل لفريق "الأتليتيك" المهاجم الشاب بن بوعلي (20 سنة), الذي وقع أولى أهدافه مع صنف الأكابر.

وانتهى لقاء شبيبة القبائل - أهلي برج بوعريريج كما انطلق بنتيجة بيضاء (0-0), حيث عجز تشكيلة "الشبيبة" تحت قيادة التقني التونسي يامن الزلفاني -الذي تم الانفصال عنه اليوم السبت بسبب عدم حصوله على الاجازة- من دخول المنافسة بقوة رغم الانطلاق المبكر في التحضيرات.

وكانت هذه الجولة مبتورة من مواجهتي, اتحاد بلعباس - مولودية الجزائر وجمعية عين مليلة - شباب بلوزداد, بسبب مشاركة المولودية والشباب في الدور التمهيدي لرابطة أبطال إفريقيا.