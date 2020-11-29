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تعيين يوسف بوزيدي مدربا جديدا لشبيبة القبائل

  أدرج يـوم : الأحد, 29 تشرين2/نوفمبر 2020 09:08     الفئـة : رياضــة     قراءة : 12 مرات
تعيين يوسف بوزيدي مدربا جديدا لشبيبة القبائل

تيزي وزو- تم تعيين التقني الجزائري, يوسف بوزيدي, مدربا جديدا لفريق شبيبة القبائل, مساء يوم السبت, خلفا للتونسي يامن الزلفاني, الذي لم يتمكن من التحصل إجازة العمل في الجزائر ليغادر النادي بالتراضي, وفق ما علمته "وأج" من إدارة التشكيلة المنتمية الى بطولة الرابطة الأولى لكرة القدم المحترفة.

وكان المدرب التونسي قد قاد تشكيلته من المدرجات, يوم الجمعة, خلال اللقاء الذي جمع الشبيبة بالضيف أهلي برج بوعريريج وانتهى بالتعادل (0-0) برسم الجولة الأولى من البطولة.

وأورد نادي "جرجرة" الخبر على موقعه الرسمي, يوم السبت, مرفقا صورة المدرب بوزيدي وهو يوقع على العقد مع مسؤولين في النادي من بينهم الرئيس شريف ملال.

بالمقابل, لم تذكر إدارة النادي "القبائلي" مدة العقد الذي تربطها بالمدرب الجديد, مكتفية بالقول أن الخيار جاء بفضل "الانطباع الجيد" الذي تركه مع الفريق "خلال موسم 2017-2018".

ويعد الموسم المذكور, هو الأصعب بالنسبة للشبيبة في السنوات الأخيرة, حيث تمكن بوزيدي خلالها من إنقاذ النادي من النزول الى الرابطة الثانية, كما أسهم في بلوغ "الكناري" نهائي كأس الجزائر.

ويبدو أن عمل كبير في انتظار المدرب الجديد للتشكيلة "القبائلية", العائد الى النادي الاصفر والاخضر ك"رجل إطفاء", بالنظر الى البداية المتعثرة أمام أهلي البرج.

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 من جهته, أكد المدير العام للفريق, نسيم بن عبد الرحمن, ل"واج" استقدام النادي للمدرب الجديد يوسف بوزيدي خلفا للتونسي يامن الزلفاني.

وأفاد المسؤول قائلا "توصلنا الى اتفاق نهائي مع بوزيدي الذي سيبدأ عمله هذا الأحد. انه رجل يعرف جيدا الفريق لأنه عمل فيه. وفيما يخص الأهداف المسطرة:

لعب الأدوار الأولى في البطولة الوطنية والذهاب بعيدا في منافسة كأس الكنفيدرالية".

وأضاف "كنا نريد الحفاظ على الزلفاني, لكن مشكل شهادة التدريب دفعنا الى فسخ عقده بالتراضي. لقد كان متفهما للوضع, ولا يمكنه الإشراف على الفريق من المدرجات. وتم ترسيم مغادرته قبل مباراة البرج".

آخر تعديل على الأحد, 29 تشرين2/نوفمبر 2020 09:18
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تعيين يوسف بوزيدي مدربا جديدا لشبيبة القبائل
  أدرج يـوم : الأحد, 29 تشرين2/نوفمبر 2020 09:08     الفئـة : رياضــة     قراءة : 12 مرة   شارك

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