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رابطة أبطال إفريقيا: الجزائري كريم لعريبي أحسن هداف للمنافسة

  أدرج يـوم : السبت, 28 تشرين2/نوفمبر 2020 16:08     الفئـة : رياضــة     قراءة : 11 مرات
رابطة أبطال إفريقيا: الجزائري كريم لعريبي أحسن هداف للمنافسة

الجزائر- أنهى الدولي الجزائري كريم لعريبي, منافسة رابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم, لموسم 2019-2020, كأحسن هداف برصيد 11 هدفا, عقب النهائي المصري الخالص للمنافسة القارية التي توج بلقبها النادي الأهلي المصري, مساء الجمعة أمام مواطنه الزمالك (2-1).

اللاعب الجزائري البالغ من العمر (26 سنة) الذي التحق بداية شهر أكتوبر الماضي بنادي نيم (الدرجة الفرنسية الأولى) قادما إليه من النجم الساحلي التونسي, بقي محافظا على صدارة ترتيب الهدافين بعد المباراة النهائية للأندية.

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و سجل لغريبي كل أهدافه ال 11 مع النجم الساحلي قبل اقصائه من منافسة رابطة الأبطال على يد الوداد البيضاوي في الدور ربع النهائي.

و يتبع لعريبي كل من مهاجمي الزمالك المصري, مصطفى محمد (9 أهداف) و أشرف بن شرقي (7 أهداف).

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رابطة أبطال إفريقيا: الجزائري كريم لعريبي أحسن هداف للمنافسة
  أدرج يـوم : السبت, 28 تشرين2/نوفمبر 2020 16:08     الفئـة : رياضــة     قراءة : 11 مرة   شارك

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