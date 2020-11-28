جمال بلماضي يصاب بفيروس كورونا

وكتبت الفاف في بيان لها "يتمنى رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم وأعضاء المكتب الفيديرالي شفاء عاجلا للاعبي المنتخب الوطني رفقة المدرب جمال بلماضي, الذين أصيبوا بفيروس كورونا".
اقرأ أيضا : بطولة الرابطة المحترفة الأولى : الصحافة الوطنية غير معنية باختبارات "البي سي آر"
وعلى غرار زطشي وبلماضي, أصيبت أربعة عناصر من المنتخب الوطني بهذا الوباء ويتعلق الأمر بكل من: رامي بن سبعيني (بوروسيا منشنغلادباخ/ألمانيا), ياسين براهيمي (الريان/قطر), عيسى ماندي (ريال بيتيس/اسبانيا) وعز الدين دوخة (الرائد/ السعودية), عقب عودتهم من تربص النخبة الوطنية الذي تخللته مواجهة مزدوجة امام زيمبابوي الاسبوع الماضي, (3-1, 2-2) ضمن تصفيات كأس افريقيا للأمم-2021.