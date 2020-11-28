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جمال بلماضي يصاب بفيروس كورونا

  أدرج يـوم : السبت, 28 تشرين2/نوفمبر 2020 16:03     الفئـة : رياضــة     قراءة : 18 مرات
جمال بلماضي يصاب بفيروس كورونا

الجزائر- أصيب مدرب المنتخب الجزائري لكرة القدم, جمال بلماضي, بفيروس كورونا (كوفيد-19), حسب ما كشفت عنه يوم السبت الاتحادية الجزائرية (فاف) على موقعها غداة الاعلان عن إصابة رئيس الفيديرالية خير الدين زطشي.

وكتبت الفاف في بيان لها "يتمنى رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم وأعضاء المكتب الفيديرالي شفاء عاجلا للاعبي المنتخب الوطني رفقة المدرب جمال بلماضي, الذين أصيبوا بفيروس كورونا".

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وعلى غرار زطشي وبلماضي, أصيبت أربعة عناصر من المنتخب الوطني بهذا الوباء ويتعلق الأمر بكل من: رامي بن سبعيني (بوروسيا منشنغلادباخ/ألمانيا), ياسين براهيمي (الريان/قطر), عيسى ماندي (ريال بيتيس/اسبانيا) وعز الدين دوخة (الرائد/ السعودية), عقب عودتهم من تربص النخبة الوطنية الذي تخللته مواجهة مزدوجة امام زيمبابوي الاسبوع الماضي, (3-1, 2-2) ضمن تصفيات كأس افريقيا للأمم-2021.

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جمال بلماضي يصاب بفيروس كورونا
  أدرج يـوم : السبت, 28 تشرين2/نوفمبر 2020 16:03     الفئـة : رياضــة     قراءة : 18 مرة   شارك

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