تنس / دورة المنستير الدولية: إقصاء الجزائرية إيبو في الدور ربع النهائي

وتأخرت إيبو في المجموعة الأولى 6-4، قبل أن تتدارك الوضع وتخطف المجموعة الثانية 5-7. أما في المجموعة الثالثة الفاصلة، فقد انهزمت الجزائرية مجددا بنتيجة 6-3.

قبل بلوغ ربع النهائي، فازت الجزائرية في الدور الأول على الفرنسية أستريد سيروت (5-7، 6-2، 6-4)، ثم إيلينا ميلوفانوفيتش من صريبا بواقع 6-4، 6-4.

وتجرى هذه الدورة التي تبلغ قيمة جوائزها المالية 15.000 دولار، على الأراضي السريعة لنادي منستير للتنس.

ويعد هذا الموعد الأول من نوعه بالنسبة للجزائرية منذ عدة أسابيع بسبب توقف النشاطات الرياضية في تونس بعد ارتفاع عدد الاصابات بفيروس كورونا.