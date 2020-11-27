كرة القدم / الاتحادية الجزائرية : الرئيس زطشي يصاب بفيروس كورونا ويدخل الحجر الصحي

الجزائر - أصيب رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم "الفاف", خير الدين زطشي, بفيروس كورونا وظهرت عليه "أعراض خفيفة", تحتاج إلى فترة حجر صحي في حدود عشرة أيام, حسبما أعلنته يوم الجمعة الهيئة الفيدرالية.

وجاء على الصفحة الرسمية للاتحادية على فايسبوك: "حرص رئيس +الفاف+ على إخبار المقربين من محيطه بثبوت إصابته من أجل اتخاذ التدابير الضرورية في ظل الوضعية الوبائية المتصاعدة التي تشهدها الجزائر منذ بضعة أسابيع".

وقاد خير الدين زطشي الوفد الجزائري إلى العاصمة هاراري (زيمبابوي), بمناسبة مواجهة "الخضر" لفريق "المحاربين" يوم 16 نوفمبر, لحساب الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا-2021.

للتذكير تمت إصابة ثلاثة دوليين جزائريين بفيروس كورونا, و يتعلق الأمر بكل من رامي بن سبعيني (بوريسيا مونشغلادباخ/ ألمانيا), ياسين براهيمي (نادي الريان / قطر) و عيسى ماندي (ريال بيتيس /إسبانيا), وذلك عقب عودتهم إلى أنديتهم من تربص المنتخب الجزائري.

من جهة أخرى, دعا الرجل الأول في الهيئة الفدرالية, خلال تدخله يوم الجمعة على أمواج الإذاعة الوطنية, بمناسبة افتتاح بطولة الرابطة المحترفة الأولى للموسم الجديد 2020-2021, جميع الفاعلين في الكرة الوطنية إلى التحلي بالوعي والمسؤولية للمساهمة في السيرورة الجيدة للمنافسة وتنظيم المباريات بالاحترام الصارم للتدابير الإحترازية التي يفرضها البروتوكول الصحي.