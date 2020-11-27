كرة اليد / القسم الممتاز : خرايفية مدربا جديدا لأولمبي الوادي

الجزائر - عين التقني حبيب خرايفية, مدربا جديا لأولمبي الوادي خلفا للمدرب السابق أحسن آيت عبد المالك, حسب ما أعلن عنه النادي المنتمي للقسم الممتاز لكرة اليد, مساء الخميس على صفحته الرسمية للتواصل الاجتماعي "فايسبوك".

وسجل خرايفية عودته الي العارضة الفنية لممثل الجنوب بعد أن أشرف على تدربيه سابقا.

و أوضح النادي في بيان له : "سبق لخرايفية أن درب اولمبيك الوادي حيث حقق معه نتائج جيدة في البطولة. نتمنى أن يعود النادي للمكانة التي يستحقها و للمدرب النجاح في مهمته الجديدة".

للتذكير, كان خرايفية قد تولى منصب المدير الفني الوطني للاتحادية الجزائرية لكرة اليد خلال عهدة الرئيس الاسبق, سعيد بوعمرة قبل أن يستقيل سنة 2015.

قبل توقف البطولة الجزائرية في شهر مارس الماضي بسبب جائحة كورونا فيروس المستجد (كوفيد-19), كان أولمبي الوادي يحتل المركز الأخير للمجموعة الثانية التي سيطر عليها المجمع الرياضي البترولي .