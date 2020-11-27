كرة اليد : المدرب الجزائري كمال مادون في ذمة الله

وكتبت الهيئة الفدرالية في صفحتها الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي فايسبوك : " بكثير من الحزن والاسى , تلقينا خبر وفاة المدرب كمال مادون.
يتقدم رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة اليد واعضاء مكتبه الفدرالي بتعازيه الخالصة وكذا عائلة الفقيد ."
وأشرف مادون -الذي يعتبر من بين احسن التقنيين في الجزائر في الكرة الصغيرة - على تسيير العديد من الاندية الجزائرية , منها نصر حسين داي, فريق القلب.
وخاض مادون عدة تجارب بالخارج , سيما بتونس وبلدان اخري في الخليج (الكويت, العربية السعودية و عمان) واحرز التقني الجزائري سنة 2019 , اللقب مع نادي عمان العماني ( عمان).