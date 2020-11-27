كرة اليد : المدرب الجزائري كمال مادون في ذمة الله

الجزائر - توفي المدرب الجزائري, و اللاعب الدولي السابق لكرة اليد, كمال مادون يوم الجمعة, اثر مرض عضال, حسبما أفادت به يوم الجمعة الاتحادية الجزائرية للعبة.

وكتبت الهيئة الفدرالية في صفحتها الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي فايسبوك : " بكثير من الحزن والاسى , تلقينا خبر وفاة المدرب كمال مادون.

يتقدم رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة اليد واعضاء مكتبه الفدرالي بتعازيه الخالصة وكذا عائلة الفقيد ."

وأشرف مادون -الذي يعتبر من بين احسن التقنيين في الجزائر في الكرة الصغيرة - على تسيير العديد من الاندية الجزائرية , منها نصر حسين داي, فريق القلب.

وخاض مادون عدة تجارب بالخارج , سيما بتونس وبلدان اخري في الخليج (الكويت, العربية السعودية و عمان) واحرز التقني الجزائري سنة 2019 , اللقب مع نادي عمان العماني ( عمان).