الرابطة المحترفة الثانية : ''من المحتمل استئناف التدريبات في شهر ديسمبر''

الجزائر - كشف رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (الفاف), خير الدين زطشي, يوم الجمعة, أنه من المحتمل استئناف تدريبات أندية الرابطة الثانية في شهر ديسمبر المقبل بشرط الحصول على ترخيص من قبل الهيئات الصحية بعد ثمانية أشهر من التوقف بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وصرح رئيس الفاف للإذاعة الوطنية : ''نحن في انتظار الضوء الأخضر للهيئات الصحية من أجل السماح لأندية الرابطة الثانية استئناف التدريبات في شهر ديسمبر. انطلاق المنافسة سيكون مباشرة بعدها (شهر فبراير). سنبدأ أولا بالرابطة الثانية قبل المرور لبقية البطولات''.

وعادت أندية الرابطة المحترفة الأولى للمنافسة يوم الجمعة بإجراء الجولة الأولى بعد توقف دام حوالي ثمانية أشهر.

وأضاف الرجل الأول في الهيئة الفدرالية: ''سنكون جد صرمين مع تطبيق البروتوكول الصحي. أعلم ان المهمة لن تكون بتلك السهولة ولكن على الأندية مسايرة الأمور. الكل مجبر على احترام البرنامج رغم أننا نعلم أن بعض الأندية ستخوض المنافسات القارية. علينا التأقلم كي تتسنى لهم الفرصة لتمثيل الجزائر أحسن تمثيل''.

كما عاد خير الدين زطشي للحديث عن فكرة بعض الأندية إعادة النظر في نظام المنافسة ب38 جولة, مؤكدا بأنهم ''أقلية'' من أجل امكانية افتتاح الملف من جديد.

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وأضاف قائلا : ''لقد دعونا الأندية الي مركز التقني بسيدي موسى و عرضنا عليهم ثلاثة اقتراحات والكل اختار و بالإجماع بطولة ب38 جولة. بعدها وبأسبوعين قبل انطلاق المنافسة, سمعنا برغبة بعض الأندية في فتح الملف مجددا. في هذا الصدد أردت معرفة عدد الاندية التي اقتربت من الرابطة المحترفة من أجل إعادة فتح ملف نظام المنافسة ولكن في النهاية أدركنا بأن عددهم لا يتعدى 4 أو 5 أندية فقط وهذا ما دفعنا الي تطبيق الخيار الأول اي بطولة ب 38 جولة''.

ومن جهة أخرى, رفض خير الدين زطشي فكرة تأجيل بعض اللقاءات هذا الموسم, طالبا الأندية الاعتماد على فئة الرديف إذا تطلب الأمر في ظل انتشار وباء كورونا المستجد.

واختتم قائلا: ''نحن نحرص على تجنب تأجيل اللقاءات. بالإضافة إلى قائمة ال27 لاعبا من الأكابر التي يضمها كل نادي, يوجد أيضا تحت تصرفهم 25 لاعبا من فئة الرديف, وكل هذا يمكن أن يجنبهم التأجيلات''.