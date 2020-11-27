تجذيف/بطولة إفريقيا داخل القاعة : الجزائر تشارك في المنافسة ب 11 رياضيا

الجزائر - يشارك 11 عنصرا من المنتخب الجزائري للتجذيف, السبت, في البطولة الإفريقية للتجذيف داخل القاعة (رجالا و نساء) التي ستجري بالتواصل المرئي عن بعد و المؤهلة لمونديال-2021 , حسب ما علم يوم الجمعة, لدى رئيس الاتحادية الجزائرية لمؤسسات التجذيف و الكانوي-كاياك.

و تعرف المنافسة التي سيجري تسييرها التقني بمركز قوتانغ (جنوب إفريقيا), مشاركة قياسية ب 530 رياضي يمثلون 16 بلدا, الذين سيحاولون حجز تأشيرة تأهلهم لبطولة العالم داخل القاعة المبرمجة من 23 إلى 27 فبراير المقبل.

عن هذه المنافسة, صرح رئيس الاتحادية عبد المجيد بوعود قائلا : "إنها أول بطولة افريقية تجري داخل القاعة. أجد المبادرة سحرية و الفكرة رائعة, حيث ستعطي هذه البطولة الفرصة لممارسي التجذيف من معاودة النشاط في هذه الظروف التي تميزها جائحة كوفيد-19".

و اضاف رئيس الاتحادية: يأتي هذا الاختبار في الوقت المناسب للرياضيين, كونه مؤهل للمونديال, مما سيعطي حافزا اضافيا, و تقييما حقيقيا لتحضيراتهم في ظروف خاصة, و للوقوف على امكانياتهم الحقيقية, كما تعتبر المنافسة تحضيرا جيدا لأولمبياد طوكيو-2021.

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قائمة الرياضيين المشاركين في بطولة إفريقيا :

سيد علي بودينة و كمال آيت داود (تأهلا إلى أولمبياد طوكيو) - عبد الرؤوف جويمعي - زكريا فاضل - بوزياني شكري - عبد النور زواد - بوصيف بلال بلحاج - محمد قاسمي - أمينة روبة - نهاد بن شاذلي - أميرة سبوح.