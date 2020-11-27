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كينك بوكسينغ/ بطولة العالم (60 كلغ): فيورنتي- محمودي، في 12 ديسمبر على الساعة 15سا

  أدرج يـوم : الجمعة, 27 تشرين2/نوفمبر 2020 13:36     الفئـة : رياضــة     قراءة : 8 مرات

باريس - برمجت المنازلة التي ستجمع  الجزائري إلياس محمودي والفرنسي دونجي فيورنتي، من أجل التتويج باللقب العالمي للكيك بوكسينغ ، لفئة 60 كلغ، يوم 12 ديسمبر المقبل (15سا/ توقيت الجزائر)، بقاعة فايت آرينا بمارسيليا (فرنسا)، حسبما أعلنه المنظمون.

وأورد المصدر أن " المنازلة التي انتظرها الجميع بين محمودي وفيورنتي ، من أجل إحراز اللقب العالمي في فئة 60 كلغ ، ستبث على المباشر وعلى الارضية الرقمية  arenafinghttv.com "، مضيفا أن اختيار هذا التوقيت يناسب غالبية المتفرجين."

ودخل فيورنتي ( 27 سنة) عالم الاحتراف منذ 3 سنوات ويحصي في سجله 30 منازلة احترافية. ونال اللقب في 28 منها، منها  ست (6) بالضربة القاضية ولم ينهزم إلا مرتين.

أما محمودي ( قريبا 23 سنة) فهو حديث العهد بالاحتراف، لكنه أبان عن مستوى فني جيد، سيما في أواخر سنة 2019 ، عندما اطاح بالبطل العالمي السابق ثلاث مرات في المواي طاي ،التايلندي ، لا ردسيلا بيكات.

وقام الشاب الجزائري الذي يدربه عمّهُ نورالدين محمودي، بتحضيرات شاقة  خلال الاشهر الماضية، من اجل الفوز بهذه المنازلة.

ونفس الشيء بالنسبة للملاكم الفرنسي الذي يشرف عليه المدرب جيريمي  باين، فقد حضر جيدا لهذا اللقاء بهدف التتويج بلقبه وهو ما سيعطي  النزال إثارة كبيرة.

كلـمات مفتـاحيــة :
كينك بوكسينغ/ بطولة العالم (60 كلغ): فيورنتي- محمودي، في 12 ديسمبر على الساعة 15سا
  أدرج يـوم : الجمعة, 27 تشرين2/نوفمبر 2020 13:36     الفئـة : رياضــة     قراءة : 8 مرة   شارك

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