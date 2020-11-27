ترتيب الاتحاد الدولي: المنتخب الوطني يتراجع بمركز واحد ليحتل المرتبة ال31

زوريخ - تراجع المنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم بمركز واحد، في ترتيب الاتحادية الدولية لكرة القدم الخاص بشهر نوفمبر الجاري ، ليحتل بذلك المركز ال31 في التصنيف الجديد الذي نشرته اليوم الجمعة الهيئة الدولية (الفيفا).

و معلوم، أنّ المنتخب الوطني الجزائري الذي لم يسجل أي هزيمة منذ 22 مقابلة، قد اقتطع -قبل الأوان-، تأشيرة تأهله إلى نهائيات كأس إفريقيا للأمم 2021 ، المؤجلة إلى 2022، بعد فوزه يوم 12 نوفمبر الجاري بقواعده أمام منتخب زيمبابوي بنتيجة (3-1)، قبل العودة،أربعة أيام بعد هذا التاريخ بنقطة التعادل من هراري بفضل التعادل في مقابلة الذهاب بنتيجة (2-2).

وعلى الصعيد الإفريقي، احتفظ المنتخب الوطني بمركزه الثالث بعد كل من السنغال (المركز ال20 + 1) و تونس (المركز ال26 دون تغيير ).

وبعد لعب ما لا يقل عن 160 مقابلة دولية خلال شهر نوفمبر الجاري، بما فيها الخاصة بتصفيات كأس العالم، كأس أمم إفريقيا والاتحاد الأوروبي 2020، عرف التصنيف الخاص بشهر نوفمبر الجاري بعض التغييرات على مستوى ترتيب الأندية.

وعلى مستوى المقدمة، حافظ المنتخب البلجيكي على صدارة التصنيف العالمي برصيد 1780 نقطة، متقدما على المنتخب الفرنسي (1755 نقطة) ثم المنتخب البرازيلي (1743 نقطة).

وبالمقابل، عرف ترتيب المنتخبات العشرة الأوائل بعض التغييرات بتقدم كل من المكسيك (المركز التاسع ب+ 2 ) و ايطاليا (المركز العاشر ب+ 2)، ليسجلان بذلك عودتهما لمجموعة العشرة بعد أربع سنوات من الغياب، عكس منتخب كرواتيا الذي تراجع إلى المركز ال11 ب(-2) و كولومبيا (المركز ال15 ب- 5) .

وكان الارتقاء الأحسن، في ترتيب شهر نوفمبر الجاري ، من نصيب كل من غينيا الاستوائية التي احتلت المركز ال134 ب+ 10) و بورندي (المركز ال138 ب+ 10)، بعد تألق الاول في المواجهة المزدوجة ضدّ منتخب ليبيا (المركز ال111 ب- 9) و الثاني أمام موريتانيا (المركز ال101 ب+ 3)، لحساب تصفيات كأس أمم إفريقيا 2022 .

وسيتم الإعلان عن الترتيب المقبل يوم 10 ديسمبر المقبل.