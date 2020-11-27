رابطة أبطال إفريقيا (الدور التمهيدي-ذهاب): ش. بلوزداد و م. الجزائر يبحثان عن انطلاقة موفقة

الجزائر - يدخل ممثلا الجزائر شباب بلوزداد ومولودية الجزائر، غمار رابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم نهاية الأسبوع الجاري، لحساب الدور التمهيدي ذهاب، بهدف تحقيق بداية موفقة تحسبا للدور المقبل.

سيواجه شباب بلوزداد ، بطل الجزائر للنسخة الماضية، فريق النصر الليبي، يوم الأحد بملعب 5 جويلية (00, 17 سا)، بينما يسافر مولودية الجزائر إلى بورتو نوفو يوم السبت لمواجهة فريق بافالوس دو بورغو البينيني (00, 15 سا).

ويستهل "الشباب" المسابقة القارية وهو منتشي بتتويجه بكأس الجزائر الممتازة، السبت الماضي على حساب اتحاد الجزائر (2-1)، حيث يسعى للحفاظ على ديناميكية الانتصارات، عبر تحقيق نتيجة إيجابية منذ البداية، لتجنب تعقيد المهمة خلال لقاء الإياب المقرر في مصر (4-6 ديسمبر).

وصرح متوسط الميدان الدفاعي للفريق البلوزدادي، زكرياء دراوي: "نتوقع مباراة معقدة للغاية، سيتنقل الفريق الخصم بنية وضعنا في مأزق. لهذا يجب علينا نيل الزاد كاملا ، خاصة وأن مصير التأهل سيلعب خارج ديارنا في لقاء الإياب".

إقرأ أيضا: الكأس الممتازة: شباب بلوزداد يؤكد أحقيته بثوب البطل

وعلى صعيد التشكيلة، سيُحرم المدرب الفرنسي فرانك دوما، من لاعب خط وسطه بلال تريكات، الذي أصيب يوم السبت أمام اتحاد العاصمة.

وعيّنت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، ثلاثي تحكيم مغربي لإدارة هذه المواجهة، بقيادة جلال جايد بمساعدة مواطنيه هشام أيت عبو ويحيى نوالي.

ويسجل ممثل الجزائر الثاني في رابطة الأبطال مولودية الجزائر، عودته لهذه المسابقة المرموقة بقصد تحقيق مشوار مشرف بمناسبة الاحتفال بالذكرى المئوية لتأسيس النادي عام 2021. وسيواجه "العميد" فريق بافالوس دو بورغو، بطل البينين في الموسمين الأخيرين.

وقال مدرب المولودية، نبيل نغيز، في هذا الصدد: "فشل المولودية في الفوز خارج أرضه منذ 1976 طال أمده للغاية بالنسبة لناد كبير . آمل أن أكون أول مدرب يتمكن من فك الشفرة ويحقق الفوز يوم السبت في البينين، وهو ما سيتيح لنا اتخاذ خطوة نحو التأهل. سنجد الصيغة الصحيحة لكسر نظام لعب للخصم، لنكون قادرين على النجاح في مباراتنا في بورتو نوفو".

ويسجل تعداد النادي العاصمي، غياب حارس المرمى فريد شعال، الذي أعفاه الطاقم الفني من السفرية، بعد شكوك مرتبطة بفيروس كورونا (كوفيد -19)، وتم أعيد اختبار الدولي الأولمبي السابق، والذي جاء في النهاية سلبيا. ويبدو الحارس أحمد بوطاقة، الأقرب لحراسة الشباك.

إقرأ أيضا: ابطة الأبطال الإفريقية (الدور التمهيدي/ ذهاب) مولودية الجزائر : الحارس شعال يغيب عن مواجهة بافالاس دي بورغو البنيني

وسيدير هذا اللقاء ثلاثي تحكيم من كوت ديفوار بقيادة باتريك تانغوي جون فيليب، ويساعده مواطنيه كوبينان بروسبر أديومان ونوهو واتارا.

وفي حال التأهل، سيواجه شباب بلوزداد في الدور الأول (الذهاب: 22-23 ديسمبر ، العودة: 5-6 يناير) الفائز في المواجهة المزدوجة بين أف سي ابيار (رواندا) وغور ماهيا (كينيا)، بينما ستقابل مولودية الجزائر، الفائز من مواجهة نادي مالانديغ (زنجبار) - النادي الصفاقسي (تونس).