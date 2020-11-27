العاب القوى/ الجزائر (تحضيرات): تربص تيكجدة يمتد لغاية 8 ديسمبر

الجزائر - سيتواصل تربص النخبة الوطنية لألعاب القوى، في اختصاصات و العدو الريفي و السباقات النصف طويلة، الجارية فعالياته بمركز التسلية بتيكجدة (البويرة) إلى غاية 8 ديسمبر المقبل، عوض 2 ديسمبر مثل ما كان مقرر له سابقا، حسب ما علم اليوم الجمعة لدى الاتحادية الجزائرية للعبة.

وأوضحت الهيئة الفدرالية أنّ :"قرار تمديد هذا التربص التحضيري، قد جاء بناءا على طلب الرياضيين و المدربين الذين ابدوا رغبتهم على الاستفادة لوقت أطول في هذه المحطة الإعدادية".

وانطلق هذا التربص يوم 11 نوفمبر الجاري بمشاركة حوالي 20 عداءا وعداءة ، يتوزعون على اختصاصات المشي و العدو الريفي والسباقات نصف الطويلة .

ومن جهة أخرى، دخل ثلاثون (30) عداءا، موزعين بين اختصاصات السرعة و المسابقات التقنية، في تربص تحضيري مغلق في الفترة الممتدة من 2 إلى 24 ديسمبر المقبل بملعب العاب القوى "لالا ستي" بمدينة تلمسان، في إطار الاستعدادات للمواعيد الدولية المقبلة، أهمها بطولة إفريقيا المقررة في الفترة الممتدة من 1 إلى 5 يونيو 2021 بمدينة وهران (غرب الجزائر).