Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

العاب القوى/ الجزائر (تحضيرات): تربص تيكجدة يمتد لغاية 8 ديسمبر

  أدرج يـوم : الجمعة, 27 تشرين2/نوفمبر 2020 12:29     الفئـة : رياضــة     قراءة : 7 مرات

الجزائر - سيتواصل تربص النخبة الوطنية لألعاب القوى، في اختصاصات و العدو الريفي و السباقات النصف طويلة، الجارية فعالياته بمركز التسلية بتيكجدة (البويرة) إلى غاية 8 ديسمبر المقبل، عوض 2  ديسمبر مثل ما كان مقرر له سابقا، حسب ما علم اليوم الجمعة لدى الاتحادية الجزائرية للعبة.

وأوضحت الهيئة الفدرالية أنّ :"قرار تمديد هذا التربص التحضيري، قد جاء بناءا على طلب الرياضيين و المدربين الذين ابدوا رغبتهم على الاستفادة لوقت أطول في هذه المحطة الإعدادية".

وانطلق هذا التربص يوم 11 نوفمبر الجاري بمشاركة حوالي 20 عداءا وعداءة ، يتوزعون على اختصاصات المشي و العدو الريفي والسباقات نصف الطويلة .

ومن جهة أخرى، دخل ثلاثون (30) عداءا، موزعين بين اختصاصات السرعة و المسابقات التقنية، في تربص تحضيري مغلق في الفترة الممتدة من 2 إلى 24 ديسمبر المقبل بملعب العاب القوى "لالا ستي" بمدينة تلمسان، في إطار الاستعدادات للمواعيد الدولية المقبلة، أهمها بطولة إفريقيا المقررة في الفترة الممتدة  من 1 إلى 5 يونيو 2021 بمدينة وهران (غرب الجزائر).

كلـمات مفتـاحيــة :
العاب القوى/ الجزائر (تحضيرات): تربص تيكجدة يمتد لغاية 8 ديسمبر
  أدرج يـوم : الجمعة, 27 تشرين2/نوفمبر 2020 12:29     الفئـة : رياضــة     قراءة : 7 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.11.27

 امين العقال بالاهقار يعزي عائلة المجاهد المتوفي السعيد بوحجة

20.11.27

الدورة 47 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي: بوقدوم يترأس الوفد الجزائري

20.11.27

الكركرات: برلماني فرنسي يحمل حكومة بلاده مسؤولية ما يقع في الصحراء الغربية‎

20.11.27

أمن ولاية الوادي يحجز قرابة 50 الف كبسولة من المواد الصيدلانية تدخل في تركيبها مواد مخدرة

20.11.27

رابطة أبطال إفريقيا (الدور التمهيدي-ذهاب): ش. بلوزداد و م. الجزائر يبحثان عن انطلاقة موفقة

20.11.27

حركة الإصلاح: لائحة البرلمان الأوروبي تخدم أجندة جيوسياسية تقليدية معادية للجزائر

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.11.23

وكالة عدل : اطلاق أشغال انجاز 140.000 وحدة سكنية نهاية نوفمبر

20.11.23

مسؤول عسكري صحراوي: النظام المغربي يتكتم على خسائره في الحرب

20.11.25

الجيش الصحراوي يقصف مواقع قوات الاحتلال المغربي لليوم الثاني عشر على التوالي

20.11.23

ايقاف رئيس الكاف احمد احمد لمدة 5 سنوات من طرف الفيفا

20.11.24

السفير الروسي : هناك تطابق في المواقف بين روسيا والجزائر حول ملف الصحراء الغربية

20.11.23

جيجل : تصدير نحو 2 مليون طن من الكلينكر من ميناء جن جن منذ بداية السنة