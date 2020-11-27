الرابطة المحترفة الأولى: فتح ملف عقابي ضدّ 15 فريقا

الجزائر - شرعت لجنة الانضباط على مستوى رابطة كرة القدم المحترفة، في فتح ملف عقابي ضدّ خمسة عشرة (15) فريقا من بطولة الرابطة المحترفة الأولى، بسبب عدم تقديم - هذه الأندية- للوثائق المطلوبة للحصول على إجازة النادي المحترف وعدم توقيعها على اتفاقية الشركات الرياضية ذات أسهم بمكاتب خبرة وفق ما هو مطلوب، حسب ما أفادت به الرابطة مساء أمس الخميس عبر موقعها الرسمي على شبكة الأنترنيت.

وأوضح ذات المصدر، أنّ هذه القائمة التي أعدتها مديرية مراقبة التسيير المالي للأندية التابعة للإتحادية الجزائرية لكرة القدم (الفاف)، شملت أندية كل من: مولودية الجزائر، شباب بلوزداد،وفاق سطيف، نصر حسين داي، جمعية عين مليلة، نادي بارادو، شباب قسنطينة، مولودية وهران، اتحاد الجزائر، اولمبيك المدية، شباب برج بوعريريج، شبيبة سكيكدة، جمعية الشلف، اتحاد بلعباس وسريع غيليزان.

ومنحت لجنة الانضباط على مستوى الرابطة، مهلة 45 يوم، إبتداء من 26 نوفمبر الجاري، للأندية للامتثال لتعليمات الاتحادية الجزائرية لكرة القدم .

وخلص بيان الهيئة المسيرة للمنافسة، انه في حالة امتناع الأندية عن القيام بهذه الخطوات، ستقوم لجنة الانضباط على مستوى الرابطة بتطبيق المادة 107 من قانون العقوبات الخاص بالاتحادية الجزائرية لكرة القدم (غرامات / نزع النقاط من رصيد الفرق).