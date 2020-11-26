البطولة الوطنية العسكرية للجيدو : تتويج فريقا الناحية العسكرية 1 (ذكور) و قيادة الدرك الوطني (اناث) باللقب

وعادت المرتبة الثانية حسب الفرق لكل من منتخب الناحية العسكرية الرابعة (ذكور) و منتخب الناحية العسكرية الأولى (اناث) فيما تقاسم المرتبة الثالثة كل من فريقي الناحية العسكرية الثانية و قيادة القوات الجوية (ذكور) و منتخب قيادة القوات البحرية (إناث).

كما أسفرت نتائج هذه المنافسة الرياضية التي تواصلت على مدار أربعة أيام, بالنسبة للترتيب الفردي (ذكور)، عادت المرتبة الاولى لكل من العريف المتعاقد بوقرص عبد الحق (الناحية العسكرية الثانية) عن فئة أقل من 60 كلغ و العريف المتعاقد رياض بن عيسى (الناحية العسكرية الأولى) عن فئة أقل من 66 كلغ و الجندي المتعاقد محمد غريسي (الناحية العسكرية الأولى ) عن فئة أقل من 73 كلغ.

كما فاز بالمراتب الأولى كل من ممثل الناحية العسكرية الثانية الرقيب المتعاقد يوسف عرابي عن فئة أقل من 81 كلغ و العريف عبد الفتاح فقاس عن فئة أقل من 90 كلغ و العريف رضا لعمري عن فئة أقل من 100 كلغ ممثلا الناحية العسكرية الأولى و العريف أمين فلاح ممثل الناحية العسكرية الثانية عن فئة أكثر من 100 كلغ.

و بالنسبة للمنافسات التي جمعت المشاركات في هذا اللقاء الرياضي في الترتيب الفردي(اناث)، فقد أسفرت عن تتويج كل من الرقيب المتعاقد شيماء بن أحمد عن فئة أقل من 48 كلغ و الرقيب المتعاقد ماريا لزرا إجلا عن فئة أقل من 52 كلغ ممثلتا الناحية العسكرية الأولى و الرقيب المتعاقد سلا بوشلاغم عن فئة أقل من 57 كلغ (المديرية التطبيقية لمصالح الصحة العسكرية للناحية العسكرية الثانية) و الملازم الأول نريمان مختارية صحراوي عن فئة أقل من 63 كلغ (قيادة القوات البحرية).

و فازت بالمرتبة الأولى عن فئة أقل من 70 كلغ الرقيب المتعاقد ازانا بوزيدي (قيادة الدرك الوطني )و الرقيب الأول المتعاقد سارة بلعيد (الناحية العسكرية الأولى) عن فئة أكثر من 78 كلغ.

و في كلمته في حفل اختتام هذه البطولة العسكرية, أثنى رئيس أركان الناحية العسكرية الأولى, العقيد حمود محمد الصالح ,على الانضباط و التنظيم المحكم الذي ساد المنافسة مهنئا الفائزين بالمراتب الأولى داعيا إياهم إلى بذل المزيد من الجهود و التفاني في التدريب للوصول إلى أعلى المستويات. كما حث بقية المشاركين على بذل مجهودات إضافية بغية تحقيق نتائج إيجابية في المنافسات القادمة و تشريف فرقهم.