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رابطة الأبطال الافريقية : تقديم مباراة بافالاس دي بورغو - مولودية الجزائر الى 00ر15

  أدرج يـوم : الخميس, 26 تشرين2/نوفمبر 2020 18:02     الفئـة : رياضــة     قراءة : 5 مرات

 الجزائر- تم تقديم مباراة بافالاس دي بورغو (البنين) أمام مولودية الجزائر من الساعة 00ر17 إلى 00ر15, والمقررة يوم السبت بملعب "شارل دوغول" ببورتو نوفو, برسم ذهاب الدور التمهيدي لرابطة الابطال الافريقية, حسب ما أعلن عنه النادي المنتمي الى الرابطة الأولى المحترفة يوم الخميس.

وحط وفد النادي العاصمي الرحال يوم الأربعاء, بالبنين بقيادة الناطق الرسمي للفريق, سيد علي عوف.

وخضع اللاعبون صباح  الخميس إلى اختبارات الكشف عن فيروس كورونا, وذلك عملا بالبروتوكول الصحي الذي اشترطته الكونفدرالية الافريقية (كاف).

اقرأ أيضا :   رابطة الأبطال الإفريقية (الدور التمهيدي/ ذهاب) مولودية الجزائر : الحارس شعال يغيب عن مواجهة بافالاس دي بورغو البنيني

يذكر أن مباراة الاياب تجرى بملعب 5 جويلية بالجزائر العاصمة ما بين 4 و 6 ديسمبر القادم, وفي حال تأهل "العميد", فسيواجه في الدور الأول الفائز من اللقاء المزدوج بين ملانديغي (زنجبار) والصفاقسي التونسي (الذهاب: 22-23 ديسمبر, الاياب 5-6 يناير).

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رابطة الأبطال الافريقية : تقديم مباراة بافالاس دي بورغو - مولودية الجزائر الى 00ر15
  أدرج يـوم : الخميس, 26 تشرين2/نوفمبر 2020 18:02     الفئـة : رياضــة     قراءة : 5 مرة   شارك

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