رابطة الأبطال الافريقية : تقديم مباراة بافالاس دي بورغو - مولودية الجزائر الى 00ر15

وحط وفد النادي العاصمي الرحال يوم الأربعاء, بالبنين بقيادة الناطق الرسمي للفريق, سيد علي عوف.
وخضع اللاعبون صباح الخميس إلى اختبارات الكشف عن فيروس كورونا, وذلك عملا بالبروتوكول الصحي الذي اشترطته الكونفدرالية الافريقية (كاف).
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يذكر أن مباراة الاياب تجرى بملعب 5 جويلية بالجزائر العاصمة ما بين 4 و 6 ديسمبر القادم, وفي حال تأهل "العميد", فسيواجه في الدور الأول الفائز من اللقاء المزدوج بين ملانديغي (زنجبار) والصفاقسي التونسي (الذهاب: 22-23 ديسمبر, الاياب 5-6 يناير).