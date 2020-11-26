بطولة الرابطة المحترفة الأولى : الصحافة الوطنية غير معنية باختبارات "البي سي آر"

الجزائر - أعلنت الرابطة الوطنية لكرة القدم يوم الخميس, أن الصحفيين, المصورين والقناة التلفزيونية الوطنية ,غير معنيين باختبارات "البي سي آر" وتحاليل الدم , للدخول الى الملاعب وضمان تغطية مباريات بطولة الرابطة 1 , التي سينطلق موسمها 2020- 2021 الجمعة.

وأوضحت الهيئة المكلفة بتسيير المنافسة في بيان نشرته على موقعها الرسمي على شبكة الانترنت انه "يتعين على هذه الفئة احترام بعض القواعد الصحية داخل الملعب, منها ارتداء القناع والتباعد الجسدي بين الافراد."

واشارت الى انه سيتم تحصيص أماكن لممثلي وسائل الإعلام في مدرجات الصحافة او - اذا ما اقتضت الضرورة - في المدرجات المخصصة للمناصرين.

وحسب النظام الوقائي الذي وضع لفائدة الصحفيين, فانه وحدهم , صحفيو ومصورو مؤسسة التلفزيون الجزائري , سيخضعون لاختبارات " البي سي آر" أو تحاليل الدم.

من جهة اخرى , افادت الرابطة , انه يتحتم على منظمي الفريق المستضيف, وضع تحت تصرف الصحفيين , المعلومات الخاصة بالمباراة (ورقة اللقاء) , قصد تجنب تنقلات ممثلي وسائل الاعلام.

ونبّهت في الاخير, ان كل شخص لا يحترم الاجراءات الصحية المعمول بها , سيسحبُ منه الاعتماد من قبل محافظ المباراة وبدوره سيخطر " مسيّ ر كوفيد" الرابطة الوطنية لكرة القدم.

للإشارة , يسمح فقط لصحفي ومصور واحد عن كل هيئة اعلامية , الدخول الى الملعب.