Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

بطولة الرابطة المحترفة الأولى : الصحافة الوطنية غير معنية باختبارات "البي سي آر"

  أدرج يـوم : الخميس, 26 تشرين2/نوفمبر 2020 16:24     الفئـة : رياضــة     قراءة : 4 مرات

الجزائر - أعلنت الرابطة الوطنية لكرة القدم يوم الخميس, أن الصحفيين, المصورين والقناة التلفزيونية الوطنية ,غير معنيين باختبارات "البي سي آر" وتحاليل الدم , للدخول الى الملاعب وضمان تغطية مباريات بطولة الرابطة 1 , التي سينطلق موسمها 2020- 2021 الجمعة.

وأوضحت الهيئة المكلفة بتسيير المنافسة في بيان نشرته على موقعها الرسمي على شبكة الانترنت انه "يتعين على هذه  الفئة احترام بعض القواعد الصحية داخل الملعب, منها ارتداء  القناع والتباعد الجسدي بين الافراد."

واشارت الى انه سيتم  تحصيص أماكن لممثلي وسائل الإعلام  في مدرجات الصحافة او - اذا ما اقتضت الضرورة - في المدرجات  المخصصة للمناصرين.

وحسب النظام الوقائي الذي وضع لفائدة الصحفيين, فانه وحدهم , صحفيو ومصورو مؤسسة التلفزيون الجزائري , سيخضعون لاختبارات " البي سي آر" أو تحاليل الدم.

من جهة اخرى , افادت الرابطة , انه يتحتم على منظمي الفريق المستضيف,  وضع تحت تصرف الصحفيين , المعلومات الخاصة بالمباراة (ورقة اللقاء) , قصد تجنب تنقلات ممثلي وسائل الاعلام.

ونبّهت في الاخير, ان كل شخص لا يحترم الاجراءات الصحية المعمول بها , سيسحبُ منه الاعتماد من قبل محافظ المباراة  وبدوره سيخطر " مسيّ ر كوفيد" الرابطة الوطنية لكرة القدم.

للإشارة , يسمح فقط لصحفي  ومصور واحد عن كل هيئة اعلامية , الدخول الى الملعب.

كلـمات مفتـاحيــة :
بطولة الرابطة المحترفة الأولى : الصحافة الوطنية غير معنية باختبارات "البي سي آر"
  أدرج يـوم : الخميس, 26 تشرين2/نوفمبر 2020 16:24     الفئـة : رياضــة     قراءة : 4 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.11.26

البطولة العسكرية ما بين المدارس للجيدو بقالمة : تتويج المدرسة التطبيقية لجند البحرية عند…

20.11.26

المغرب متواطئ في ملف الهجرة ويبتز به إسبانيا للحصول على الأموال

20.11.26

نفط : متوسط سعر خام أوبك يقارب 47 دولارا للبرميل

20.11.26

وزير المالية : القضاء على مشكل السيولة المالية بحلول ديسمبر

20.11.26

كورونا : تسجيل 1085 إصابة جديدة, 622 حالة شفاء و 23 حالة وفاة

20.11.26

وزارة التعليم العالي تبرم اتفاقية مع قطاعي المناجم و الصيد البحري

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.11.23

وكالة عدل : اطلاق أشغال انجاز 140.000 وحدة سكنية نهاية نوفمبر

20.11.23

مسؤول عسكري صحراوي: النظام المغربي يتكتم على خسائره في الحرب

20.11.25

الجيش الصحراوي يقصف مواقع قوات الاحتلال المغربي لليوم الثاني عشر على التوالي

20.11.24

تصدير 41 ألف طنا من الكلنكر نحو جزيرة هايتي وجمهورية الدومينيكان انطلاقا من ميناء عنابة

20.11.23

ايقاف رئيس الكاف احمد احمد لمدة 5 سنوات من طرف الفيفا

20.11.24

السفير الروسي : هناك تطابق في المواقف بين روسيا والجزائر حول ملف الصحراء الغربية