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الألعاب الأولمبية والبارالمبية 2021 : منح اعانات مالية ل23 رياضيا يمثلون ثلاثة تخصصات

  أدرج يـوم : الخميس, 26 تشرين2/نوفمبر 2020 16:31     الفئـة : رياضــة     قراءة : 6 مرات

الجزائر- قدمت وزارة الشباب والرياضة يوم الخميس, إعانات مالية لفائدة 23 رياضيا يمثلون ثلاثة تخصصات, بغية دعمهم تحسبا للاستحقاقات الرياضية القادمة, حسبما أفاد به بيان للهيئة الوزارية.

واستفاد من الإعانات المالية : 16 رياضيا في الجمباز, و6 آخرين في السباحة, ورياضي واحد في تنس الطاولة, حسب ذات المصدر.

وتندرج هذه الإعانات المالية الفردية الممنوحة لكل رياضي, في إطار برنامج عمل يشمل إلى جانب التكفل بالتحضير الرياضي تأهيل المنشآت الرياضية وتحسين الظروف الاجتماعية والمهنية للرياضيين, حسب بيان الوزارة.

وافادت ايضا أنها تدخل ضمن "عملية التكفل بالرياضيين المتأهلين للألعاب الاولمبية والبارالمبية طوكيو-2021 وكذا ألعاب البحر الأبيض المتوسط بوهران-2022.

وأشرف وزير الشباب والرياضة سيد علي خالدي, رفقة كاتبة الدولة المكلفة برياضة النخبة, سليمة سواكري, على هذه العملية.

وكانت الوصاية قد شرعت منذ يوم الثلاثاء في منح إعانات مالية لصالح 325 رياضيا (127 إناث و 198 ذكور) يمثلون 21 اتحادية وطنية.

والاتحاديات المعنية هي : ذوي الاحتياجات الخاصة  ألعاب القوى , الدراجات الهوائية, الملاكمة, كرة اليد , المصارعة المشتركة  الكاراتي دو , الجيدو , الجمباز,  السباحة , التجذيف والكانوي كاياك , كرة السلة, المبارزة, التنس,  الكرة الطائرة , الملاحة الشراعية, رفع الأثقال,الريشة الطائرة, التايكواندو, الرماية الرياضية و تنس الطاولة.

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الألعاب الأولمبية والبارالمبية 2021 : منح اعانات مالية ل23 رياضيا يمثلون ثلاثة تخصصات
  أدرج يـوم : الخميس, 26 تشرين2/نوفمبر 2020 16:31     الفئـة : رياضــة     قراءة : 6 مرة   شارك

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