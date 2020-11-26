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الاتحادية الجزائرية لرياضات ذوي الاحتياجات الخاصة: الرئيس السابق مسكوري على رأس المكتب المسير

  أدرج يـوم : الخميس, 26 تشرين2/نوفمبر 2020 16:07     الفئـة : رياضــة     قراءة : 47 مرات

الجزائر- عين الرئيس السابق للاتحادية الجزائرية لرياضات ذوي الاحتياجات الخاصة, رشيد مسكوري, على رأس المكتب المسير المؤقت المنصب من قبل وزارة الشباب والرياضة, عقب اقصاء الرئيس الحالي, محمد حشفة و أعضاء مكتبه التنفيذي بسبب "سوء التسيير", حسب ما علمت "واج" اليوم الخميس من الأمانة العامة للهيئة الفدرالية.

و أوضح المصدر ان رشيد مسكوري (76 سنة), -الذي ترأس الاتحادية الجزائرية لرياضات ذوي الاحتياجات الخاصة من 2001 الى 2005 ونائب مدير سابق بوزارة الشباب والرياضة, مكلف برياضات هذه الفئة- سيساعده في مهامه عضوان هما قويدر زراد, رئيس رابطة بومرداس للاختصاص وعبد القادر كلفات, عضو فدرالي سابق (2004-2008) وصحفي بوكالة الانباء الجزائرية.

وحسب قرار الوزارة, فإن المكتب المسير المؤقت سيتكفل "بتسيير الشؤون الآنية للاتحادية وضمان استمرارية نشاطاتها لما تبقى من العهدة الاولمبية". وسيشرع الفريق المسير في تأدية مهامه الاسبوع المقبل.

ويندرج قرار اقصاء محمد حشفة ومكتبه الفدرالي في إطار عمليات المراقبة والتفتيش التي تقوم بها المفتشية العامة لوزارة الشباب والرياضة على مستوى الاتحاديات الرياضية الوطنية, تحسبا للاستحقاقات الانتخابية لتجديد الهيئات الرياضية.

و سبق للهيئة الوزارية أن أقصت رؤساء و أعضاء المكتب الفيدرالي لثلاث اتحاديات (الغولف, الملاكمة و كمال الأجسام, الحمل بالقوة و الفتنس) بعد زيارات للمفتشية العامة للوصاية.

 

كلـمات مفتـاحيــة :
الاتحادية الجزائرية لرياضات ذوي الاحتياجات الخاصة: الرئيس السابق مسكوري على رأس المكتب المسير
  أدرج يـوم : الخميس, 26 تشرين2/نوفمبر 2020 16:07     الفئـة : رياضــة     قراءة : 47 مرة   شارك

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