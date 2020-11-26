ابطة أبطال افريقيا : الحكم الجزائري غربال يدير النهائي بين الأهلي والزمالك

وسيدير غربال اللقاء بمساعدة مواطنيه عبد الحق ايتشعلي ومقران غوراري حسب نفس المصدر.
وتعيين ثلاثي الجزائري لقيادة نهائي المنافسة القارية يبقى سابقة في تاريخ التحكيم الجزائري.
أما تقنية ''الفار'' فسيديرها تحكيم مغربي بقيادة رياض جايد.
وكالة الأنباء الجزائرية ©
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وكالة الأنباء الجزائرية ©
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القاهرة - عين الحكم الجزائري مصطفى غربال لإدارة نهائي رابطة أبطال افريقيا الذي سيجمع يوم غد الجمعة (سا 00ر20) بين الأهلي المصري وغريمه الأبدي الزمالك بملعب القاهرة ودون جمهور, حسبما أعلنت عنه يوم الخميس الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم.
وسيدير غربال اللقاء بمساعدة مواطنيه عبد الحق ايتشعلي ومقران غوراري حسب نفس المصدر.
وتعيين ثلاثي الجزائري لقيادة نهائي المنافسة القارية يبقى سابقة في تاريخ التحكيم الجزائري.
أما تقنية ''الفار'' فسيديرها تحكيم مغربي بقيادة رياض جايد.