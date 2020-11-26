كرة القدم: رئيس الكاف يتقدم باستئناف ضد قرار ايقافه من طرف الفيفا

انتاناناريفو - قرر رئيس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم، احمد احمد، المعاقب من طرف الاتحاد الدولي لكرة القدم، تقديم استئناف لدى محكمة التحكيم الرياضي ضد قرار إيقافه لمدة خمس سنوات، وتغريمه 200 ألف فرنك سويسري.

و أصدر رئيس الكونفدرالية الأفريقية بيانًا للرد على قرار إيقافه لمدة 5 أعوام من قبل الفيفا ، بسبب قضايا فساد منها التورط في تقديم هدايا لرؤساء الاتحادات الأفريقية، وكذلك حصوله على هدايا مثل رحلات العمرة وأشياء أخرى.

وقال أحمد أحمد عبر بيانه الذي أصدره عبر حسابه على تويتر:"العقوبة التي تم إصدارها على شخصي تمت، ولكن مصير كرة القدم في القارة الأفريقية هي التي تتعرض للهجوم ويتم محاربتها".

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وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أول أمس الاثنين، إيقاف أحمد أحمد رئيس الكاف لمدة خمس سنوات، عبر بيان رسمي نشره عبر موقعه الإلكتروني، مؤكدا من خلاله إدانة الغرفة القضائية التابعة للجنة الأخلاقيات المستقلة، أحمد أحمد، بسبب خرق المادة 15 "واجب الولاء"، والمادة 20 "عرض وقبول الهدايا أو المزايا الأخرى"، والمادة 25 "إساءة استخدام المنصب"، لمدونة أخلاقيات "فيفا" 2020، وكذلك المادة 28 من مدونة 2018 "اختلاس الأموال".

وذكر بيان الاتحاد الدولي: "فيما يتعلق بالتحقيق في سلوك السيد أحمد أحمد في منصبه كرئيس للكاف خلال الفترة من 2017 إلى 2019 بالعديد من القضايا المتعلقة بالكونفدرالية الأفريقية، بما في ذلك تنظيم وتمويل حج وعمرة، ومشاركته في تعاملات كاف مع شركة المعدات الرياضية، وأنشطة أخرى، وبعد جلسة استماع مطولة، قضت الغرفة القضائية، بناءً على المعلومات التي جمعتها غرفة التحقيق، بأن السيد أحمد أحمد قد أخل بواجب الولاء، وقدم الهدايا والمزايا الأخرى، وأساء إدارة الأموال وأساء استغلال منصبه كرئيس الكاف، وفقًا لمدونة الفيفا للأخلاقيات، ونتيجة لذلك، وجدت الغرفة القضائية أن السيد أحمد قد انتهك المواد 15 و 20 و 25 من الإصدار الحالي من مدونة الفيفا للأخلاقيات، وكذلك المادة 28 من نسخة 2018، وعقوبته بمنعه من جميع الأنشطة المتعلقة بكرة القدم إداريًا أو رياضيًا أو أي نشاط آخر على المستويين الوطني والدولي لمدة خمس سنوات، بالإضافة إلى ذلك، تم فرض غرامة قدرها 200 ألف فرنك سويسري".