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وفاة الأسطورة الأرجنتينية دييغو مارادونا عن عمر 60 سنة

  أدرج يـوم : الأربعاء, 25 تشرين2/نوفمبر 2020 18:23     الفئـة : رياضــة     قراءة : 6 مرات
وفاة الأسطورة الأرجنتينية دييغو مارادونا عن عمر 60 سنة

بوينس أيرس - توفي نجم كرة القدم الارجنتينية دييغو مارادونا يوم الأربعاء عن عمر ناهز 60 سنة اثر نوبة قلبية, حسبما اعلن عنه الناطق الرسمي للاعب السابق سيباستيان سانشي.

و كانت وسائل اعلام محلية قد اعلنت في وقت سابق وفاة مارادونا.

وكان مارادونا الذي يتولى تدريب فريق خيمناسيا، نُقل خلال الشهر الجاري إلى مستشفى إبينسا كلينيك في لابلاتا التي تبعد حوالي ساعة عن بوينس آيرس في الأرجنتين بسبب "مشاكل صحية" لم يعلن عنها.

وقال طبيب مارادونا الخاص ليوبولدو لوكي مطلع الشهر الجاري إن اللاعب المتوج بلقب كأس العالم مع الأرجنتين عام 1986، والذي يعد على نطاق واسع لاعب كرة القدم الأعظم على مر العصور، نُقل إلى المستشفى من أجل الخضوع لفحوص طبية.

وكان آخر ظهور علني لمارادونا المولود في 30 أكتوبر 1960 ، في عيد ميلاده الستين، وكان يبدو مريضاً وضعيفاً.

 

ودخل مارادونا لاعب نابولي وبرشلونة وبوكا جونيورز السابق المستشفى لفترات على مدار السنوات الماضية، في الأغلب بسبب أسلوب حياته الصاخب أثناء وعقب مسيرته كلاعب.

كما نُقل إلى المستشفى في يناير 2019 بسبب معاناته من نزيف داخلي في المعدة. وتعرض لوعكة في كأس العالم 2018 في روسيا، وصورته الكاميرات وهو يفقد الوعي في مكان مخصص لكبار الشخصيات بالمدرجات خلال مباراة الأرجنتين ضد نيجيريا.

ونُقل مارادونا إلى المستشفى في 2004 بسبب مشاكل في القلب والتنفس تتعلق بتعاطي الكوكايين. وخضع لاحقاً لإعادة تأهيل من أجل التخلص من الإدمان في كوبا والأرجنتين، قبل أن تساعده جراحة تدبيس المعدة في 2005 على إنقاص وزنه.

وفي 2007 دخل مارادونا إلى مستشفى في بوينس آيرس لمساعدته على التخلص من إدمان الكحوليات.

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وفاة الأسطورة الأرجنتينية دييغو مارادونا عن عمر 60 سنة
  أدرج يـوم : الأربعاء, 25 تشرين2/نوفمبر 2020 18:23     الفئـة : رياضــة     قراءة : 6 مرة   شارك

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