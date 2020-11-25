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الألعاب الأولمبية والبارالمبية 2021 : منح اعانات مالية ل34 رياضيا في اطار عقود نجاعة

  أدرج يـوم : الأربعاء, 25 تشرين2/نوفمبر 2020 16:36     الفئـة : رياضــة     قراءة : 6 مرات
الألعاب الأولمبية والبارالمبية 2021 : منح اعانات مالية ل34 رياضيا في اطار عقود نجاعة

الجزائر- منحت وزارة الشباب والرياضة يوم الاربعاء , 34 رياضيا يمثلون ثلاثة تخصصات, إعانات مالية في اطار عقود نجاعة متعلقة بالبرنامج التحضيري الخاص بكل رياضي, حسبما أفاد به بيان أصدرته الوزارة.

واستفاد من هذه الاعانات المالية , 10 رياضيين في العاب القوى , 14 في الجيدو  و 10 اخرين في التجذيف والكانوي كياك .

واشار البيان الى ان هذا الدعم المالي, موجه للتربصات التحضيرية داخل وخارج الوطن , التجهيزات الرياضية والمشاركة في المنافسات الدولية.

واعتبرت الوزارة في بيانها ان هذه الإعانات تندرج في اطار " مواصلة عملية التكفل الامثل بالرياضيين المتأهلين للألعاب الاولمبية والبرالمبية- طوكيو- 2021 وكذا العاب البحر الابيض المتوسط بوهران- 2022.

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واشرف على هذه العملية وزير الشباب والرياضة , سيد علي خالدي رفقة كاتبة  الدولة مكلفة برياضة النخبة سليمة سواكري .

وكانت الوصاية قد شرعت يوم الثلاثاء في منح إعانات مالية ل325 رياضيا (127 إناث و 198 ذكور) يمثلون 21 اتحادية وطنية.

والاتحاديات المعنية هي : ذوي الاحتياجات الخاصة  ألعاب القوى , الدراجات الهوائية, الملاكمة, كرة اليد , المصارعة المشتركة  الكاراتي دو , الجيدو , الجمباز,  السباحة , التجذيف والكانوي كاياك , كرة السلة,  المبارزة,

التنس,  الكرة الطائرة , الملاحة الشراعية, رفع الأثقال,الريشة الطائرة,  التايكواندو, الرماية الرياضية و تنس الطاولة.

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الألعاب الأولمبية والبارالمبية 2021 : منح اعانات مالية ل34 رياضيا في اطار عقود نجاعة
  أدرج يـوم : الأربعاء, 25 تشرين2/نوفمبر 2020 16:36     الفئـة : رياضــة     قراءة : 6 مرة   شارك

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